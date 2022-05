Ngày 28-5, Công an quận Hải An, TP Hải Phòng nhận được tin báo, một đôi nam nữ chết bất thường tại 1 phòng trọ 205 của khách sạn M.A. (đường Nguyễn Văn Hới, phường Thành Tô, quận Hải An).



Khách sạn xảy ra sự việc

Theo đó, khoảng hơn 7 giờ sáng cùng ngày, không thấy trong phòng 205 mà đôi trai gái thuê trọ từ tối 26-5 có động tĩnh gì, điện thoại cũng không ai nghe máy, sinh nghi quản lý khách sạn M.A. vội dùng chìa khóa mở cửa thì bàng hoàng phát hiện cô gái nằm chết trên giường ngủ, có dấu hiệu bị bóp cổ, còn người con trai chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh.

Ngay sau đó, nhận được tin báo Công an quận Hải An và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân về cái chết bất thường của đôi trai gái này.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã xác định danh tính của cô gái là P.K.D. (SN 1995, trú tại số 142 Đồng Xá 2, phường Cát Bi, quận Hải An) và nam giới là Đ.M.D. (SN 1984, trú tại Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền).

Trước đó, vào tối 26-5, cả hai đi trên 1 xe ôtô đến thuê trọ tại khách sạn M.A. Đến khoảng 10 sáng 27-5, anh Đ.M.D. lái ô tô, một mình rời khỏi khách sạn. Sau đó, anh này, quay trở lại khác sạn nhưng không đi xe ôtô và có mang theo 1 chiếc túi. Từ đó, cho đến khi đôi trai gái được phát hiện đã tử vong, cả hai không ra khỏi phòng trọ.



Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay hai người không phải là vợ chồng. Người đàn ông hiện đang là nhân viên giao nhận, đã ly hôn; còn cô gái là nhân viên 1 hãng xe ôtô, chưa lập gia đình.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, sáng 27-5, anh Đ.M.Đ. có mang xe ôtô về nhà ở đường Lê Lai cất.