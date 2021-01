Ngày 5-1, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thăng (21 tuổi; ngụ xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn) cùng 6 người khác là công nhân các công ty ở KCN Long Mỹ (xã Phước Mỹ) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Ổ cờ bạc khủng ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước vừa bị triệt phá

Trước đó, chiều 4-1, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn bất ngờ kiểm tra đột xuất phòng khách một doanh nghiệp tư nhân tại KCN Long Mỹ thì bắt quả tang Nguyễn Văn Thăng đang xóc bầu cua ăn tiền cùng 6 công nhân nói trên. Qua đó, tổ công tác đã tạm giữ một số tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc của 7 người này.

Theo khai nhận của những con bạc trên, mỗi khi đến giờ giải lao của các công nhân, Thăng mang bộ bầu cua đến để gầy sòng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Thăng có nhiều tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp và thường lén lút vào các doanh nghiệp để rủ rê công nhân tham gia đánh bạc, nhất là vào dịp cuối năm.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa 2-1, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phù Mỹ phối hợp Công an xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ bất ngờ ập vào khu vực rừng keo ở thôn Trung Tường (xã Mỹ Chánh Tây) – nơi đang diễn ra hoạt động đá gà ăn thua bằng tiền. Thấy lực lượng công an xuất hiện, các đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tại hiện trường 15 chiếc xe máy và 3 con gà chọi.

Một ổ cờ bạc khác với quy mô "khủng" cũng vừa được triệt phá vào ngày đầu năm tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 1-1, lực lượng cảnh sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ đột kích một ổ cờ bạc dưới hình thức xóc bầu cua trong một căn nhà hoang giữa địa hình xung quanh đồng hoang, sông suối và đầm lầy.

Qua đó đã tạm giữ 57 đối tượng liên quan đến vụ đánh bạc và vật chứng thu được tại hiện trường gồm 859 triệu đồng, 5 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.