Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum còn được gọi là vùng tâm chấn động đất khi trong năm qua, nơi đây đã xảy ra hàng trăm vụ động đất các cấp độ. Đây là xã có địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều đồi núi, 6 thôn làng của xã nằm rải rác.



Hơn nửa năm trước, xã Đăk Tăng nằm trong khu vực trung tâm của động đất. Khi những trận động đất bắt đầu xuất hiện ngày càng tăng lên về cả tần suất và cường độ, đã khiến người dân vô cùng lo lắng và bất an.

Xã Đăk Tăng là vùng tâm chấn động đất trong thời gian qua

Ông A Long (thôn Vi Xây) kể lại nỗi sợ nhất là vào ngày 18-4-2022, khi đó trận động đất với độ lớn 4,5 richter: "Hôm đó, cả nhà mình vừa ăn cơm xong, đang ngồi quây quần cùng nhau để nói chuyện, bỗng thấy mặt đất rung lên, ngôi nhà sàn lắc lư như muốn đổ sập, chén, bát để trên chạn tự di chuyển và rơi xuống nền nhà, vỡ toang. Đứa cháu nội khóc thét, cả nhà đều hoảng sợ, đến nỗi không có phản ứng nào và chỉ biết ngồi im tại chỗ". Trận động đất kéo dài chừng 20 giây, sau đó mặt đất im lặng như chưa có gì xảy ra". Khi đã "hoàn hồn", cả gia đình ông A Long mới chạy ra ngoài thì thấy cả làng ai cũng bàng hoàng như mình.

Từ đó, các trận động đất xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Người dân cả xã Đăk Tăng luôn sống trong cảnh phập phồng, lo sợ có ngày cả làng bị đất vùi lấp. Sau những lần rung lắc, tâm lý của người dân bị xáo trộn. Để trấn an người dân, chính quyền địa phương đã tiến hành nhiều cuộc vận động, tập huấn kiến thức để người dân ứng phó.

Ông Nguyễn Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng, chia sẻ lúc đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền để người dân an tâm. Lãnh đạo, cán bộ xã, thôn, làng trực tiếp đến từng hộ dân để trấn an tâm lý. Xã cũng phát tờ rơi hướng dẫn người dân ứng phó động đất và tổ chức diễn tập phòng chống, đảm bảo an toàn khi động đất xảy ra. Nhờ đó, dù trong tâm vẫn còn lo lắng, nhưng bà con đã dần quen với việc chứng kiến động đất xảy ra, sống chung và không còn bàn tán nhiều về động đất như trước nữa.

Bỏ qua hết những lo lắng, người dân xã Đăk Tăng đang háo hức tổ chức các hoạt động đầu năm mới

Những ngày này, bỏ qua hết những lo lắng, người dân nơi đây đang tưng bừng tổ chức các hoạt động chào đón năm mới. Ngay từ đầu xã, những tuyến đường bê tông đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai bên đường rực rỡ cờ hoa. Tại mỗi thôn làng, người đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng đã trang hoàng nhà cửa từ cuối năm. Trong kho, những bao lúa căng đầy được chất thành đống.

Tết này, như thường niên, dân làng thôn Vi Xây lại hẹn cùng nhau tổ chức gói bánh trong không khí hồ hởi và vui tươi. Theo phong tục, ngoài bánh chưng, bánh tét, người dân Xơ Đăng sẽ gói thêm bánh ú. Phía bên ngoài, các thanh niên bắt đầu đốt lửa trại, cả làng cùng nhau múa, hát, chơi các trò chơi tập thể. Ngọn lửa trại liên tục cháy cao đến hết đêm, xua tan không khí giá lạnh đang bao trùm ở ngôi làng, lọt thỏm giữa những núi đồi.

Nhìn lại quá trình phát triển những năm gần đây, nhờ nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương và sự đồng hành của người dân, xã Đăk Tăng hôm nay đã khởi sắc hơn trước rất nhiều. Các tuyến đường giao thông đã được bê tông hóa, nhiều mô hình phát triển kinh tế như: trồng cây dược liệu, nuôi trồng thủy sản đã phát huy hiệu quả.

Năm qua, kinh tế người dân xã Đăk Tăng phát triển, thu nhập cao hơn các năm trước

Một mùa xuân mới lại về, một mùa xuân ấm áp, tươi vui đã tràn ngập trên những con đường làng, đến từng mái nhà sàn của người dân Xơ Đăng, xã Đăk Tăng. Nhà cửa đã được trang trí đèn hoa, bánh mứt, rượu ghè. Tạm quên đi những rung chấn do động đất, người dân nơi đây đang tận hưởng những ngày vui nhất của năm mới.