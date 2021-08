Ngày 24-8, HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề). Một điều đặc biệt tại kỳ họp lần này là trước khi bước vào chương trình làm việc, các đại biểu tham dự đã dành 1 phút mặc niệm các bệnh nhân Covid-19 tử vong ở TP HCM và cả nước.



Giảm thu nhập tăng thêm để hỗ trợ chống dịch

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP HCM đã thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết, trong đó đáng chú ý là nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại kỳ họp .Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo đó, mức chi hỗ trợ một lần đối với lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp là 10 triệu đồng/người; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp là 4,5 triệu đồng/người; tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng là 2 triệu đồng/người. Đối với lực lượng tình nguyện viên được TP HCM huy động tham gia phòng chống dịch có 2 mức: chi 3 triệu đồng/người cho lực lượng cán bộ, giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn thành phố, lực lượng y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu; tình nguyện viên tôn giáo chăm sóc F0, F1, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung và chi 1,5 triệu đồng/người cho lực lượng sinh viên y khoa. Lực lượng tình nguyện viên được Bộ Y tế huy động tham gia tuyến đầu phòng chống dịch, chi viện cho TP HCM: chi 3 triệu đồng/người cho lực lượng nhân viên y tế, cán bộ, giảng viên và 1,5 triệu đồng/người cho lực lượng sinh viên y khoa. Dự kiến có 132.900 người được chi hỗ trợ với số tiền hơn 463,2 tỉ đồng từ ngân sách TP HCM.

Để thể hiện tinh thần đồng lòng chia sẻ khó khăn trong phòng chống dịch của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức toàn thành phố, HĐNĐ TP HCM cũng thông qua Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17 ngày 9-12-2019 của HĐND TP HCM về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03 ngày 16-3-2018 của HĐND TP HCM.

Theo đó, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thành phố từ 1,2 xuống còn 1,0 so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 (trừ lực lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và ngành y tế của thành phố - từ cấp thành phố đến cấp xã). Dự kiến, kinh phí tiết kiệm khi thực hiện giảm hệ số thu nhập tăng thêm khoảng 515 tỉ đồng, phù hợp với tổng mức hỗ trợ dự kiến (463,2 tỉ đồng). Trường hợp nguồn kinh phí trên chưa đáp ứng để thực hiện chính sách đặc thù này, TP HCM sẽ sử dụng nguồn cải cách tiền lương từ ngân sách để thực hiện.

Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua. Bà Nguyễn Thị Lệ yêu cầu các đại biểu tập trung nắm bắt thông tin, phản ánh tình hình phòng chống dịch và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ trên địa bàn. Cần quan tâm, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết về các chế độ, chính sách chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và giám sát công tác phòng chống dịch. Để kiểm soát được dịch Covid-19 trước ngày 15-9, Chủ tịch HĐND TP HCM cho rằng sự đồng tâm hiệp lực của toàn dân và sự đồng lòng chung sức, cộng với trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức thành phố là vô cùng quan trọng với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. TP HCM sẽ tiếp tục chăm lo và chung sức để ổn định cuộc sống người dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiêm chủng theo quy định.

Tận dụng tối đa thời gian "vàng"

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu chống dịch như đội ngũ thầy thuốc, y - bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ… đã không ngại khó khăn, ngày đêm chăm sóc, cứu chữa, giành lại sự sống cho bệnh nhân Covid-19. Ông cảm ơn sự chung sức, ủng hộ từ trung ương, Chính phủ và các tỉnh, thành trong cả nước... luôn hướng về TP HCM. Ông cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của hàng triệu công nhân, người lao động tự do bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch hay hàng chục ngàn tiểu thương phải đóng cửa. Đặc biệt, ông chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia quyến, người thân có bệnh nhân Covid-19 qua đời, trong đó có những trẻ không còn cha mẹ, người thân do đại dịch. "Một lần nữa, tất cả chúng ta hãy dành những giây phút lắng đọng nhất để thành tâm cầu nguyện đến những người đã mất" - ông Nguyễn Văn Nên xúc động nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh thì việc giãn cách xã hội là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, trong chiến dịch kéo dài 2 tuần, đề nghị chính quyền các địa phương thực hiện triệt để những chỉ đạo trong Công điện 1102 của Thủ tướng. Việc giãn cách xã hội là yếu tố quyết định để hạn chế sự lây nhiễm, các địa phương phải thực hiện nghiêm, kịp thời cách ly nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, không để "ngoài chặt, trong lỏng"; kiểm soát dịch bệnh nhanh nhất có thể, không để dịch bệnh lây lan.

Theo ông, cái khó của phòng chống dịch là buộc mọi người phải dừng lại, ai ở đâu ở yên đó; đồng thời phải bảo đảm cuộc sống, các nhu cầu thiết yếu hằng ngày của người dân. Đây là bài toán mà TP HCM phải giải quyết. "Tất nhiên, không thể giải quyết tối đa nhưng phải giải quyết tối thiểu, bảo đảm được tinh thần đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng để hạn chế lây lan" - ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy đề nghị khi phát sinh vấn đề, TP HCM cần bình tĩnh ứng phó, tận dụng thời gian "vàng", tranh thủ từng ngày, từng đêm để phòng chống dịch. Để tranh thủ thời gian "vàng", ngoài việc phải tập trung giãn cách xã hội, hiện thành phố đẩy mạnh xét nghiệm để phát hiện sớm, cách ly nhanh, phân loại kịp thời, điều trị phù hợp, hiệu quả người nhiễm bệnh theo quy định của Bộ Y tế. "TP HCM đặt mục tiêu điều trị giảm tử vong là ưu tiên hàng đầu. Do đó, các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh; bảo đảm cung cấp đầy đủ nhân lực, ôxy, vật tư y tế tại các cơ sở này" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP HCM nhận định đại dịch diễn biến nhanh, khó lường, công tác phòng chống dịch chưa có tiền lệ. Vì vậy, ông đề nghị công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện cần tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, cầu thị, lắng nghe; khi thực hiện phải chủ động, linh hoạt.

"Ông Nguyễn Thành Phong đã đóng góp nhiều công sức để xây dựng và phát triển TP HCM, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM luôn trân trọng, ghi nhận những nỗ lực và cố gắng đầy tâm huyết của ông Nguyễn Thành Phong". Ông NGUYỄN VĂN NÊN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM