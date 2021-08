Ngày 24-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Trung Tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh.



Báo cáo với Phó Thủ tướng, Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đặc biệt là thực hiện khóa chặt 24/24 giờ không cho người dân ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối nhà cách ly nhà ở 15 phường của TP Thuận An, thị xã Tân Uyên và TP Dĩ An trong vòng 15 ngày để tập trung dập dịch.

Tỉnh đã điều phối, bổ sung lực lượng cho 3 địa phương trên để đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm tra thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh; bố trí các trạm y tế di động sẵn sàng hỗ trợ kịp thời cho người dân về y tế. Đồng thời đã điều phối cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày và hỗ trợ tiền ăn cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

Song song đó, thực hiện xét nghiệm sàng lọc nhanh bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, mở rộng khu cách ly để tiếp nhận F0 qua sàng lọc.



Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp vận chuyển, tiếp nhận, cách ly, điều trị tạm thời 17.000 ca F0 ở TP Thuận An và thị xã Tân Uyên chuyển về. Đối với các địa phương còn lại, tiếp tục bảo vệ và "xanh hóa" địa bàn theo kế hoạch, triền khai thực hiện mô hình 3 xanh: "nhà máy xanh", "nhà trọ xanh" và "công nhân xanh" tại khu vực "vùng xanh"; đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu, chăm lo đầy đủ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh cũng đang tập trung chăm sóc điều trị bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tử vong.

Về công tác điều trị, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhận định tỉnh tiếp tục có những tín hiệu tích cực trong công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, với số ca công bố khỏi bệnh có ngày nhiều hơn số ca nhập viện. Hệ thống điều trị 3 tầng đã nhuần nhuyễn.

Sắp tới đây sẽ có 100 bác sĩ nội trú của Bệnh viện Đại học y Hà Nội vào Bình Dương làm nhiệm vụ ở tầng 3 điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trung tâm hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Quốc tế Becamex sẽ mở 100 giường ICU chăm sóc sản nhi. Tỉnh đang mở rộng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng điều trị tầng 1, tuy nhiên hầu hết các nhà cung cấp thuốc, vật tư trang thiết bị y tế tập trung ở TP HCM, việc vận chuyển lên Bình Dương gặp khó khăn.



Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Bình Dương kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại khu vực thực hiện "khóa chặt, đông cứng" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương kiến nghị Phó Thủ tướng về sự thiếu hụt nguồn nhân lực y tế. Dự kiến trong 2 tuần tới sẽ phát hiện thêm nhiều ca mắc Covid-19 mới, nhất là khi tỉnh xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 3, thì số có thể tăng thêm khoảng 50.000 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên 120.000 ca.

Bên cạnh đó, tỉnh đã có phương án tính toán cho kịch bản dự báo và cơ sở vật chất sẽ đủ thu dung điều trị các ca F0 có triệu chứng, tuy nhiên rất cần Bộ y tế tiếp tục hỗ trợ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa và điều dưỡng. Bộ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho Bình Dương thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 và các thuốc điều trị khác, tiếp tục hỗ trợ thêm vắc-xin để tiêm cho khoảng 2 triệu người ở khu vực "vùng đỏ". Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Y tế hướng dẫn đơn giản hóa thủ tục nhanh nhất chuyển tuyến F0 lên tầng 1 điều trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên người dân thực hiện "khóa chặt, đông cứng" để phòng, chống dịch Covid-19

Trung Tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tỉnh Bình Dương liên hệ các nhà cung cấp thuốc, thiết bị y tế ở TP HCM tập kết 1 địa điểm để thuận lợi cho việc vận chuyển. Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tỉnh cần nắm chắc số liệu cơ bản của người dân, thu thập nhanh nhất các ý kiến góp ý của họ để kịp thời chăm lo hỗ trợ. Bộ công an đã điều động nhân sự hỗ trợ cho Bình Dương cùng với lực lượng tại địa phương phân công thực hiện nhiệm vụ ở các khu vực trọng điểm.

Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong công tác thu dung tiếp nhận F0 và điều trị các trường hợp bệnh có triệu chứng. Phó thủ tướng cho rằng với số ca mắc mới tăng cao do đang xét nghiệm diện rộng, Bình Dương không thể đảm bảo đủ 2 bác sĩ 3 điều dưỡng cho 100 F0, do đó, Phó Thủ tướng đề nghị các bác sĩ được Bộ Y tế cử vào Bình Dương hỗ trợ chống dịch có văn bản gửi ngay Bộ Y tế đề nghị chi viện nhân lực y - bác sĩ, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid 19.

Trong khi chờ sự chi viện của Bộ Y tế, cho phép Tỉnh Bình Dương căn cứ tình hình thực tiễn bố trí tối ưu nguốn nhân lực có sẵn tại chỗ. Sở Y tế tỉnh Bình Dương chủ động đơn giản nhất thủ tục chuyển tuyến điều trị F0 nhanh nhất, bổ sung hồ sơ sau để không mất vết bệnh nhân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Bình Dương làm việc với doanh nghiệp sản xuất cung cấp oxy đóng trên địa bàn ưu tiên điều chuyển cung cấp cho tỉnh tiết kiệm thời gian vận chuyển. Phó thủ tướng lưu ý về triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng phải có phương án chủ động trong thu dung tiếp nhận F0, nhanh chóng phân tầng điều trị đối với F0 có triệu chứng và với F0 không triệu chứng có đủ điều kiện thì hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà.

Cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân có ý thức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và các quy định phòng chống dịch, kêu gọi cộng đồng giúp đỡ đùm bọc nhau. Kêu gọi trường hợp F0 khỏi bệnh, lực lượng y - bác sĩ đã về hưu cùng tham gia chống dịch.