Ngày 9-8, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết tỉnh này vừa có quyết định số 2601/QĐ-UBND về việc đóng cửa mỏ khoáng sản sắt tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang đã cấp cho Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh theo giấy phép khai thác khoáng sản số 212/GP-UBND ngày 22-1-2008 của UBND tỉnh.



Theo đó, mục đích đóng cửa mỏ nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao cho địa phương để quản lý theo quy định về pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan; phục hồi môi trường khu vực đã khai thác.

Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích 30 ha để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

UBND huyện Vũ Quang, UBND xã Sơn Thọ trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực mỏ nêu trên.

Trước đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định số 2205/QĐ-UBND, ngày 7-8-2017 về việc thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh khai thác sắt tại xã Sơn Thọ (huyện Vũ Quang).

Lý do việc thu hồi được đưa ra theo Quyết định số 2205/QĐ-UBND, ngày 7-8-2017 là do sau hơn 9 năm kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh không thực hiện đầu tư khai thác khoáng sản mà không có lý do bất khả kháng; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định.

Được biết, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang thuộc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh đóng tại địa bàn xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Theo thiết kế ban đầu, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang có công suất tuyển quặng trung bình 500.000 tấn/năm.

Quặng sắt sau khi được tuyển sẽ phục vụ cho nhà máy chế biến phôi thép tại địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Nhà máy từng được kỳ vọng rất lớn về giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện miền núi Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhà máy đã không hoạt động từ nhiều năm nay, trở thành một đống đổ nát, hoang tàn... Đến nay, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đang tồn đọng khoảng 8 vạn tấn quặng thô, quặng thành phẩm.

Một số hình ảnh hoang tàn tại nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang: