Nhóm thanh thiếu niên cầm tuýp sắt trên đường phố để giải quyết mâu thuẫn

Tối 12-5, đại diện Công an huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, chuẩn bị hỗn chiến trên địa bàn.



Bước đầu, công an đưa 2 nữ sinh tên Linh và Châu (học sinh lớp 11 trường cấp 3 V.T.T) về trụ sở công an làm việc. Riêng hơn 20 thanh thiếu niên liên quan sự việc đang được công an tiếp tục làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, giữa tháng 4-2021, Linh và Châu mâu thuẫn với nhau dẫn tới cự cãi lớn tiếng. Để giải quyết, cả 2 nữ sinh hẹn nhau gặp ở một quán cà phê trên đường ĐT 765, xã Xuân Tây. Tại đây, 2 nữ sinh kéo theo hàng chục thanh thiếu niên cầm theo tuýp sắt để nói chuyện.

Clip ghi lại việc nhóm thanh niên cầm hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Yếu thế, một nhóm bỏ chạy thì bị nhóm còn lại truy đuổi. Nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Mỹ đã nhanh chóng xuống hiện trường, bắt giữ 2 nữ sinh cầm đầu là Linh và Châu. Riêng các đối tượng khác đã rời đi.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan trong vụ đánh nhau để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.