Ngày 9-9, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ được đối tượng mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi khu cách ly lẩn trốn và trà trộn trong cộng đồng 6 ngày trước.



Theo đó khoảng 17 giờ ngày 7-9, các trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa đã phát hiện và bắt giữ được Nguyễn Trung Nghĩa (39 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) khi người này đang lang thang tại khu vực Ngã tư Bồn nước, phường An Bình, TP Biên Hòa. Đến khoảng 10 giờ sáng 8-9, trinh sát tiếp tục phát hiện và bắt giữ Đặng Thanh Tài (39 tuổi, ngụ phường An Hòa) trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, TP Biên Hòa.

Nguyễn Trung Nghĩa và Đặng Thanh Tài bị giữ khi đang đi trên phố

Sau khi bị giữ, cả hai người trên đều đã được đưa đi cách ly y tế tại khu cách ly, chờ tiến hành xét nghiệm PCR theo quy định. Đồng thời, Công an TP Biên Hòa tiếp tục củng số hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trưa 2-9, tại khu cách ly tập trung ở trường tiểu học Tân Tiến, phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, khi có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19, (đang chờ xét nghiệm PCR) Nghĩa và Tài đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Hiện Công an TP Biên Hòa cũng đang phối hợp cùng các ban ngành chức năng tiếp tục truy tìm Huỳnh Thị Thanh Thảo (21 tuổi, ngụ phường Tân Phong) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 đã bỏ trốn khi đang được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, phường Tân Biên, TP Biên Hòa vào ngày 4-9.