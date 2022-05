Làn xe D1, D2 cũng được đưa vào khai thác đón khách dành cho xe công nghệ như Be, Grab... Lúc 17 giờ, anh Giang (ngụ Dĩ An, Bình Dương) đang đứng ở làn D1 cho biết vừa đặt cuốc xe công nghệ từ sân bay về Dĩ An, Bình Dương với giá 228.000 đồng. Theo anh Giang, mức giá này hợp lý, thời gian chờ xe cũng không quá lâu, khoảng 10-15 phút.