Dự án thử nghiệm thí điểm làm sạch sông Tô Lịch được Nhật tài trợ 100%

Trước đó, ngày 16-7, Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản có công văn gửi Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan về việc lùi thời gian thí điểm thêm 2 tháng, tới ngày 17-9. Lý do là vào ngày 9-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã mở cửa xả nước Hồ Tây vào sông Tô Lịch do mực nước của hồ Tây đang cao hơn quy định khoảng 25 cm. Toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi do các tấm Bioreactor kích hoạt trong vòng gần 2 tháng qua đã bị cuốn trôi và không còn ở khu 300 m để đánh giá nữa. Do vậy, gần như các chuyên gia sẽ phải làm lại từ đầu và cần thời gian tối thiểu trên 1 tháng để kích hoạt trở lại hệ vi sinh vật có lợi thì lấy mẫu đánh giá ở khu vực thí điểm mới chính xác.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ngày 17-7 cho biết việc xả hơn 1 triệu m3 nước hồ Tây vào sông Tô Lịch vừa qua bình thường và đúng quy định lâu nay của TP Hà Nội