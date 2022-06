Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong những giờ qua, thời tiết tại Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng xảy ra ở miền Tây, nhiệt độ trong ngày ít thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có điểm mưa vừa, đêm trời ít mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 33-35 độ C, riêng Châu Đốc 35.5 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-28 độ C.



Tương tự, tại TP HCM có mây thay đổi, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông, mưa tập trung ở trung tâm và phía Bắc TP. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất 33.0 độ C, nhiệt độ tối thấp 27.0 độ C, tại Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 33.5 độ (34.2 độ), nhiệt độ thấp nhất 26 độ (26.9 độ).

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ trưa đến chiều tối 18-6, thời tiết tại khu vực này có mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Vùng mưa sẽ tập trung ở Đồng Nai, TP HCM, ven biển Cà Mau tới Sóc Trăng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tương tự, trong 48-72 giờ tiếp theo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực này sẽ có mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.