Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch địa phương này đón khoảng 150.000 người, trong đó có khoảng 70.000 người lưu trú. Có khoảng 112 du khách quốc tế đến Huế trong dịp này, đây là những người đã đến Việt Nam từ lâu. Ngoài ra tỉnh này có gần 1.000 chuyên gia nước ngoài đã lưu trú từ trước.

Du khách đến tham quan Đại nội Huế

Trong ngày 30-4 có đến 7.000 người đăng ký lưu trú khi đến địa phương này du lịch, công suất buồng phòng các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên đạt 85%, riêng khách sạn 4-5 sao kín phòng. Lượng khách đến Huế sẽ tăng cao hơn trong ngày 1-5.

Ghi nhận tại khu di tích Đại nội Huế, vào ngày 30-4 rất nhiều du khách đến tham quan. Đa số họ đi xe gia đình, loại 4-5 chỗ đến Huế tự túc du lịch.

Du khách tản bộ vào tham quan Đại nội Huế

Du khách lưu lại hình ảnh khi đến di tích Đại nội

Nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết ngoài Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với hoạt động du lịch, Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện đang áp dụng Bộ Tiêu chí an toàn du lịch đối với các cơ sở lưu trú, lữ hành. Trong đó bao gồm Bộ tiêu chí về cơ sở lưu trú an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; Bộ tiêu chí về điểm tham quan du lịch/cơ sở dịch vụ du lịch an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19; Bộ tiêu chí về doanh nghiệp lữ hành an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, đối với các cơ sở lưu trú tự đánh giá theo 4 mức và đạt số điểm quy định mới được đón khách trong các trạng thái phòng chống dịch Covid-19 khác nhau.

Qua cổng soát vé vào tham quan Đại nội

Vào sáng 30-4, ngành du lịch đã phối hợp với công an, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để triển khai bao phủ bộ tiêu chí này đến tất cả các cơ sở lưu trú nhà nghỉ, homestay trên địa bàn toàn tỉnh.

Du khách đi xích lô tham quan Huế

Thưởng thức các loại chè Huế