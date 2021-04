Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng cho biết tỉnh tạm dừng một số hoạt động trong chương trình kích cầu du lịch "Hương sắc Lào Cai" để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.



Trước đó, Lào Cai đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc như kễ hội mùa hè "Sắc màu Sa Pa;" Caraval đường phố; "Sa Pa Đá và Hoa;" Ngày hội văn hóa Mông tại bản Cát Cát, sự kiện "Nhảy sạp" và xác lập kỷ lục nhảy sạp có số lượng người tham dự lớn nhất Việt Nam; Chương trình nghệ thuật "Sắc màu cao nguyên trắng"... để giúp du khách có những trải nghiệm thú vị khi đến Lào Cai dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Lào Cai đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách dịp nghỉ lễ

Tuy nhiên, theo ông Hà Văn Thắng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các sản phẩm du lịch trên không diễn ra đầy đủ theo kế hoạch đã ban hành. Một số hoạt động sẽ chuyển sang thời điểm thích hợp. Ông Thắng chia sẻ địa địa phương mong muốn du khách cùng chung tay thực hiện và tự tin đến Lào Cai - 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn nhất của Việt Nam do du khách bình chọn.

Trong khi đó, kể từ tối qua, 29-4, tỉnh Hà Nam tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) cũng như các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Tỉnh này cũng dừng các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người, các hội nghị không cần thiết; tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, massage, trò chơi điện tử online và offline, các khu vui chơi giải trí đến khi có thông báo mới.



Hà Nam tạm thời đóng cửa và dừng đón khách tại Khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc - Ảnh: Ngô Nhung

Lễ hội Tràng An 2021 chủ đề Tràng An - Kết nối các di sản cũng đã dừng tổ chức tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Theo kế hoạch, Lễ hội Tràng An năm 2021 được tổ chức ngày 29-4 nhằm tri ân và tôn vinh Đức Thánh Quý Minh Đại vương và phu nhân đã có công trấn ải Sơn Nam - trấn phía nam của Hoa Lư tứ trấn - bảo vệ đất nước thời Vua Hùng Vương thứ 18.

Lễ hội Tràng An 2021 tạm dừng ngay trước thềm ngày tổ chức - Ảnh tư liệu

Năm 2021, Ninh Bình được đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia với 38 hoạt động được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình và 104 hoạt động hưởng ứng của 27 tỉnh, thành phố trên cả nước

Tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa ở tất cả các điểm trong dịp nghỉ lễ. Tỉnh này cũng dừng tất cả lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo từ ngày 30-4 đến hết ngày 23-5. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tại Quảng Ninh khuyến cáo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động không nên đi du lịch ngoài tỉnh, nhất là những nơi có nguy cơ dịch bệnh cao xâm nhập vào dịp nghỉ lễ.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hôm qua, 29-4, Tổng cục Du lịch, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức các đoàn công tác, phối hợp kiểm tra tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố là Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Kiên Giang nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn phục vụ khách du lịch dịp nghỉ lễ. Báo cáo nhanh của đoàn khảo sát tại bốn tỉnh, thành ghi nhận, các địa phương đã chủ động dừng những hoạt động tập trung đông người ngoài trời nhằm tăng cường phòng chống dịch. Bên cạnh đó, để bảo đảm kinh tế phát triển, hoạt động đón khách vẫn diễn ra bình thường nhưng luôn chú trọng đến các công tác phòng chống dịch Covid-19 theo tiêu chí 5K của Bộ Y tế.



Tổng cục Du lịch đề nghị ngành du lịch địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành trung ương, tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và chuẩn bị lực lượng để thực hiện tốt việc đón khách du lịch và phòng chống dịch dịp cao điểm du lịch nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và mùa du lịch hè 2021.