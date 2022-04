Chúng tôi đến nhà bé Nguyễn Thị Hoàng N.N (8 tuổi, ngụ phường 10, quận 8, TP HCM) đúng lúc bé vừa đi học về. Sau lời chào, N. vội chạy đến sà vào lòng ông Nguyễn Văn Ba (60 tuổi) khoe: "Hôm nay con được cô cho 10 điểm đó ngoại".



"Tôi mừng lắm..."

Ba mẹ chia tay, 2 chị em Nguyễn Thị Hoàng N.N và Nguyễn Thị Hoàng N.X (5 tuổi) về ở với ông bà ngoại. Tháng 8-2021, đại dịch Covid-19 ập đến, cướp đi người bà cũng là "người mẹ thứ hai" của N. và X. Bà các cháu là Tổ trưởng Tổ dân phố 74, tham gia cùng địa phương chống dịch, không may mắc Covid-19 và qua đời. Mới đây, bé X. đã được mẹ đón đi.

Ông Ba và bé N. hiện sống trong căn nhà do chính quyền giúp xây mới từ Đề án 01 năm 2021 của Quận ủy quận 8 về tổ chức chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn quận. "Trước đây, nhà chúng tôi lợp bằng tôn, chật hẹp, cũ nát, ẩm thấp. Giờ được xây kiên cố như vậy, tôi mừng rớt nước mắt, ông cháu tôi đã có nơi che mưa che nắng an toàn" - ông Ba nói.

Lễ ký kết giữa Ủy ban MTTQ quận 8, TP HCM và các cá nhân, đơn vị trong việc chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn quận.Ảnh: PHƯỚC AN

Ngoài phần hỗ trợ trên, mỗi quý, bé N. còn được nhận 3 triệu đồng từ Đề án 01 để ăn học. "Tôi nghe các cô chú ở quận nói sẽ hỗ trợ bé đến năm 18 tuổi. Nếu bé học lên đại học thì sẽ tiếp tục được giúp nên tôi vui lắm! Giờ già rồi, thu nhập bữa có bữa không. Nhờ địa phương và nhà hảo tâm mà cháu tôi tiếp tục có điều kiện khôn lớn, trưởng thành" - ông Ba lau khóe mắt.

Rời nhà của bé N., chúng tôi đến thăm gia đình em Phan Trần T.T, Phan Trần T.M (16 và 13 tuổi) tại phường 14, quận 8. Trò chuyện với chúng tôi, mẹ hai em là chị Trần Thị Tâm xúc động kể chồng chị mất do mắc Covid-19 vào tháng 8-2021. Một mình chị xoay xở mọi việc để con được học hành. Hiện tại, 3 mẹ con chị Tâm sống nhờ nhà chị gái. Mỗi tháng, chị Tâm phụ quán ăn được 3 triệu đồng. "Khi ba mấy đứa nhỏ còn sống, 2 vợ chồng đi làm dù vất vả nhưng cũng đủ trả tiền nhà trọ, sinh hoạt phí và đóng tiền học cho con…" - chị Tâm bỏ lửng câu nói trong nước mắt.

Thấy mẹ vất vả, con út từng xin chị Tâm nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền. Chị Tâm kể: "Lúc cháu xin nghỉ học, tôi xúc động lắm nhưng tôi nói dù phải ráng tới hơi thở cuối cùng, mẹ cũng để con được đi học".

Vài tháng trước, bất ngờ chị Tâm được cán bộ phường gửi giấy mời đi nhận tiền hỗ trợ học tập. Đều đặn mỗi quý, bé M. được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng, bé T. đang bổ sung hồ sơ, hy vọng sắp tới cũng sẽ được hưởng.

"Hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, mọi sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ của chính quyền, nhà hảo tâm đều đáng quý với 3 mẹ con tôi. Có được sự hỗ trợ này, con tôi yên tâm đến trường" - chị Tâm nghẹn ngào.

Chung tay lan tỏa yêu thương

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 8 Trần Thanh Hà, quận là một trong các địa phương của TP HCM chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19. Sau khi rà soát, toàn quận có hơn 400 trẻ có cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng qua đời vì dịch. Quận cũng là địa phương có trẻ em mồ côi do Covid-19 nhiều nhất TP HCM.

Khi đại dịch tạm lắng, quận 8 nhanh chóng triển khai nhiều phương án hỗ trợ để người dân trở lại cuộc sống bình thường mới. Nhận thấy số trẻ em mồ côi do Covid-19 quá nhiều, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận 8 đã đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ quận ban hành Đề án 01.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đề án 01 ra đời và được triển khai rộng khắp. Ban chỉ đạo thực hiện đề án cũng được thành lập. Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, MTTQ và các đoàn thể, Hội Khuyến học… đều vào cuộc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 8 nhấn mạnh Ban Chấp hành Quận ủy quận 8 xác định đây là đề án lâu dài và quan trọng. Quận đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai Đề án 01.

Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức quận 8 đã kêu gọi các nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận, trong và ngoài nước chung tay đóng góp kinh phí để chăm lo trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. "Ngoài hỗ trợ kinh phí học tập, Đề án 01 còn tặng học bổng, sổ tiết kiệm, dụng cụ học tập, xây dựng - sửa chữa nhà tình thương, thăm hỏi, tặng quà, khám sức khỏe và tâm lý cho trẻ. Chúng tôi cũng hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý phát sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ trong học tập và sinh hoạt, phát triển bình thường" - bà Trần Thanh Hà thông tin thêm.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 25-4