Ngày 22-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 5).



Trong ngày làm việc thứ 2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã trình bày chuyên đề về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới".

Bà Trương Thị Mai cho biết tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế.

Bà Trương Thị Mai cho biết nhiệm kỳ 2016 - 2020 có 664 tổ chức cơ sở Đảng bị thi hành kỷ luật (khiển trách 503 tổ chức, cảnh cáo 161 tổ chức), tăng 114 tổ chức so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, trung bình thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức (khoảng 0,2%). Tính riêng năm 2021, đã thi hành kỷ luật 223 tổ chức Đảng (khiển trách 159 tổ chức, cảnh cáo 64 tổ chức), cao hơn nhiều so với bình thường và việc này có thể do làm nghiêm hơn so với trước.

"Nhìn vào con số kỷ luật 0,2% là thấp nhưng trong hơn 50.000 tổ chức cơ sở Đảng không thể xem thường và mỗi nơi, tổ chức cơ sở Đảng bị kỷ luật thì ở đó lòng tin của nhân dân bị giảm sút. Vì thế, sau này, đề nghị ở đâu tổ chức cơ sở Đảng bị kỷ luật phải thay cấp ủy. Không thể để mấy ông cán bộ bị kỷ luật ngồi đó mãi, ảnh hưởng lòng tin của dân với Đảng" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Phân tích thêm hạn chế, bà Trương Thị Mai cho rằng ngay từ lúc vào Đảng mà động cơ không đúng, không trong sáng, rồi bước vào Đảng hoạt động cả cuộc đời thì không thể tin tưởng sẽ trong sáng được. "Rất tiếc có một bộ phận giữa đường gãy cánh, gãy cánh nặng chứ không phải nhẹ. Đó là điều rất buồn" - bà Trương Thị Mai bày tỏ.

Tiếp tục làm rõ hạn chế về nguyên tắc tập trung dân chủ trong các bước bổ nhiệm cán bộ, bà Trương Thị Mai đề nghị làm rõ cụ thể bước "dân chủ" và bước "tập trung". "Đảng mong muốn phát triển được nhiều đảng viên nhưng không vì vậy mà không đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ tư cách. Bởi những người không đủ tư cách sẽ làm cho Đảng ngày càng yếu đi. Vì vậy, một mặt coi trọng chất lượng, mặt khác phải thường xuyên sàng lọc đưa người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng" - bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương

Về những mục tiêu cụ thể, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu từng cấp ủy phải xây dựng mục tiêu phù hợp nhiệm vụ của mình. "Đối với mục tiêu hằng năm 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỉ lệ này hiện nay đã đạt được nhưng liệu có thực chất hay không? Do đó sắp tới phải có giải pháp để tỉ lệ này đạt thực chất" - bà Trương Thị Mai yêu cầu.

Về giải pháp liên quan đến quy hoạch, tạo nguồn, xây dựng cán bộ cơ sở, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh đến mục tiêu phấn đấu 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương.

"Theo Nghị quyết 26, đến năm 2025, tất cả 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương. Bí thư cấp tỉnh cơ bản không phải là người địa phương. Ban Tổ chức Trung ương đang cố gắng tham mưu làm việc này. Hiện nay có khoảng 33, tới đây sẽ có 36 bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương và cố gắng sắp xếp bảo đảm theo Nghị quyết 26. Còn bí thư cấp huyện đề nghị tiếp tục tính toán để bảo đảm theo Nghị quyết 26 là 100% không phải là người địa phương" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho hay.