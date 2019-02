Đua thuyền rồng đầu năm, 1 vận động viên thiệt mạng

10/02/2019 17:33





Nhiều vận động viên bị rơi xuống biển khi thuyền lật

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết ngày 9-2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), vận động viên bơi thuyền rồng Bùi Xuân Khuê (36 tuổi, trú tại phường Minh Đức, quận Đồ Sơn) đã qua đời sau khi được đưa vào Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu.

Trước đó, vào sáng 8-2 (tức sáng mùng 4 Tết), tại bãi tắm khu I, quận Đồ Sơn đã diễn ra hội đua thuyền rồng trên biển mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Trong quá trình tranh tài giữa 6 đội đua thuyền rồng, do biển sóng to, gió lớn, các đội gặp nhiều khó khăn. Đội phường Minh Đức bị sóng lớn đánh lật thuyền, anh Khuê ngã xuống biển, thuyền va vào đầu gây chấn thương sọ não. Mặc dù, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, anh Khuê đã tử vong 1 ngày sau đó tại bệnh viện.

Sóng lớn đánh lật thuyền khiến nhiều người rơi xuống biển

Theo ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đây là sự cố chưa từng xảy ra tại hội thi bơi thuyền rồng trên biển đầu xuân. "Trước sự việc đau lòng này, quận cùng phường đã đứng ra lo toàn bộ viện phí, chi phí mai táng và sau đó giao UBND phường Minh Đức trích kinh phí hỗ trợ nhằm ổn định cuộc sống cho vợ và 2 con nhỏ của nạn nhân" - ông Minh nói.

Được biết, hội đua thuyền rồng Đồ Sơn là lễ hội dân gian. Mỗi đội đua có 25 vận động viên, thường đại diện cho một phường, tranh tài trên đường đua dài 3 km. Vận động viên được tuyển chọn đều là những thanh niên mạnh khỏe, bơi giỏi, thông thạo nghề đi biển. Tuy nhiên, các vận động viên không được mua bảo hiểm rủi ro.

Tr.Đức