Ngày 21-9, anh Nguyễn Hoàng Trung (33 tuổi; ngụ khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) cho biết đã gửi đơn trình báo cho công an sở tại về việc bị chủ quán phở trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Dương Đông) đe dọa. Nội dung anh Trung bị đe dọa và xúc phạm là những tin nhắn, dòng thời gian và tin nhắn trên Facebook của nick name là "Hoàng Minh Hải".

Đơn trình báo của anh Trung

Theo đơn, anh Trung cho biết là cộng tác viên của Báo Thanh Niên, hoạt động tại huyện đảo bằng giấy giới thiệu hợp pháp. Gần đây, anh có nhiều bài phản ánh tình trạng ngập lụt tại huyện đảo và chưa có sự phản ứng nào của chính quyền địa phương cũng như không cơ quan chức năng nào cho rằng những bài viết sai sự thật.

Nội dung xúc phạm CTV Báo Thanh Niên

"Thế nhưng, tối 15-9, tôi nhận được nhiều tin nhắn qua qua Facebook messenger của một người có tên là Hoàng Minh Hải, nhắn tin bằng những lời lẽ có ý đe dọa đến bản thân tôi (cụ thể tin nhắn tôi vẫn còn lưu giữ trên máy tính). Theo tìm hiểu, tôi nghi ngờ anh Hoàng Minh Hải hiện đang làm việc tại quán phở Hồng Anh có địa chỉ trên đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn Dương Đông. Qua trao đổi, anh Hải cho rằng những thông tin tôi đăng trên Báo Thanh Niên gây ảnh hưởng đến ngành du lịch của Phú Quốc, cụ thể là du khách đến Phú Quốc giảm trong dịp lễ 2-9 vừa qua. Qua đó, cũng ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của anh ấy. Vì vậy, để bảo đảm an toàn cho bản thân tôi và gia đình, tôi kính xin quý cơ quan công an có phương án hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình tôi", anh Trung nêu trong đơn.

Ngày 19-9, Báo Thanh Niên đưa tin về chuyện ngập nước ở thị trấn Dương Đông. Nick name Hoàng Minh Hải đăng Facebook với thái độ giận dữ: "Các bạn là những con thú táng tận lương tâm tìm kiếm miếng ăn trên nổi đau của người khác. Cá nhân tôi thấy rằng đây không phải là vấn đề đưa tin nữa mà các báo đang chính thức phá hoại nền du lịch Phú Quốc... Lẽ nào kiến thức như mỗi nhà báo các bạn chỉ kiếm mỗi nhuận bút 80-120K về ngập lụt để nuôi thân... Thứ ngu còn tỏ ra nguy hiểm".

Trong một comment trên Facebook, Hoàng Minh Hải viết: "Chỉ cần bất cứ ai nhìn thấy CTV Báo Thanh Niên tại Phú Quốc báo tôi biết tới chém nó ngay lập tức. Mà phải chấp nhận phạm pháp là bởi tôi cảm thấy chính quyền bất lực".

Trao đổi với báo chí sáng 21-9, ông Hoàng Minh Hải, chủ quán phở Hồng Anh ở Phú Quốc, cho rằng huyện đảo có nhiều chuyện để viết. Anh Trung thường xuyên đưa tin về chuyện ngập sẽ gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đang đầu tư vào đảo ngọc, trong đó có ông.

"Tôi là doanh nghiệp lớn, chẳng lẽ tôi đi tìm một người viết báo để thỏa thuận việc gì đó thì mình nằm kèo dưới. Vì vậy, tôi nhắn tin nói ngày mai tôi tìm bạn có nghĩa là gặp để dạy dỗ hay hướng tư tưởng cho bạn ấy. Bạn ấy tưởng tôi gặp để đâm chém nên báo công an", ông Hải nói.

Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc cho biết đã yêu cầu Công an thị trấn Dương Đông mời chủ quán phở lên làm việc nhằm làm rõ thông tin anh Trung nêu trong đơn.