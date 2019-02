Đưa tin thất thiệt về vụ cướp tại cây ATM, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

15/02/2019 20:00

Ngày 15-2, tin từ UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với chị Ph.X.Tr. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại xã An Lâm, Nam Sách) về tội thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc trên mạng xã hội Facebook, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Chị Ph.X.Tr. còn bị tịch thu tang vật là chiếc điện thoại iPhone 5s đã sử dụng để đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.



Trước đó, vào lúc 12 giờ 14 ngày 22-1, chị Tr. đã đăng hình ảnh 1 nam thanh niên bị thương băng ở đầu đang được mọi người sơ cứu lên trang Facebook cá nhân và ghi nguyên nhân là do đi rút tiền ở cây ATM đặt tại khu vực gần Công ty CP Tập đoàn An Phát bị cướp. Nhưng trên thực tế không có sự việc này mà chỉ là vụ xô xát do mâu thuẫn cá nhân.

Ngay sau đó, thông tin xuyên tạc này đã lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, gây hoang mang trong dư luận, khiến nhiều người lo sợ khi đi rút tiền ở các cây ATM trong khu vực.





Tr.Đức