Ngày 16-8, UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã có báo cáo kết quả xác minh tố cáo của ông Trần Minh Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng (Quảng Ngãi) cho rằng ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi có hành vi trù dập ông khi từ chối giúp đỡ thí sinh mà ông Đoàn Dụng "gửi gắm" trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 tại huyện Trà Bồng.



Theo kết quả xác minh, trước khi kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018 diễn ra, ông Đoàn Dụng có nhắn tin cho ông Trần Minh Điệp (lúc đó là Trưởng phòng GD-ĐT huyện Trà Bồng) gửi gắm 1 thí sinh tại hội đồng thi huyện Trà Bồng, thí sinh được gửi gắm tên Lê Thị Hoa, số báo danh TB027. Việc gửi gắm này dựa trên mỗi quan hệ cá nhân, không phát hiện dấu hiệu vụ lợi. Thí sinh hoàn toàn không được giúp đỡ, kết quả thí sinh Lê Thị Hoa không trúng tuyển.

Thông báo kết quả xác minh của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: T.Trực

"Tuy việc gửi gắm của ông Đoàn Dụng không vi phạm pháp luật, song với tư cách là người đứng đầu Sở Nội vụ - cơ quan được giao chức năng quản lý nhà nước về công tác tuyển dụng công chức, viên chức), việc làm của ông Đoàn Dụng đã ảnh hưởng đến mục tiêu, yêu cầu của kỳ thi, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân ông và gây dư luận không tốt, hoài nghi tính khách quan trong việc tổ chức thi tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với ông Đoàn Dụng", thông báo nêu.

Cũng theo thông báo, nội dung phản ánh của ông Trần Minh Điệp, cho rằng ông Đoàn Dụng có hành vi trù dập ông Điệp là không chính xác. Việc đánh giá, kết luận sai phạm của ông Trần Minh Điệp là của các đoàn kiểm tra, chứ không phải cá nhân ông Dụng... Việc xử lý kỷ luật ông Trần Minh Điệp là do Hội đồng kỷ luật huyện Trà Bồng, ông Đoàn Dụng không can thiệp; việc điều chuyển ông Trần Minh Điệp sang công tác khác là thẩm quyền quyết định của Huyện ủy Trà Bồng, không có sự can thiệp của ông Đoàn Dụng.

Còn riêng việc ông Điệp so sánh khuyết điểm, vi phạm trách nhiệm của ông và các thành viên khác của Hội đồng thi để cho rằng việc xử lý kỷ luật ông không công bằng là có cơ sở. "Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành quy trình xem xét thi hành trách nhiệm kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giáo viên 2017-2018 và ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng - Phó Chủ tịch Hội đồng thi...", thông báo nêu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, ông Trần Minh Điệp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng đã tố cáo ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã trù dập ông vì ông từ chối thí sinh do ông Đoàn Dụng gửi gắm...