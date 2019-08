Ngày 24-8, tin từ Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiến 750.000 đồng và thực hiện họp dân công khai hóa đối với ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1965; ngụ ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng) vì có hành vi báo tin giả bị bắt cóc lấy hết tiền.



Ông Hùng đứng đọc bản cam kết không tái phạm tại buổi họp dân ở địa phương. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào ngày 17-8, ông Hùng đến cơ quan công an ở địa phương để trình báo về việc bản thân bị nhóm thanh niên lạ mặt gồm 4 người chặn xe lại khi đang trên đường về nhà. Bọn chúng còn dùng còng số 8 khóa tay ông Hùng lại rồi dọa giết nếu ông này dám kêu la. Sau đó, ông Hùng bị bịt kín mặt và miệng đưa lên xe máy chở đi đâu không biết. Khi đến nơi, bọn chúng lục soát khắp người ông Hùng lấy hơn 12 triệu đồng tiền mặt cùng 1 thẻ ATM. Bọn chúng còn dùng thủ đoạn tàn ác hơn là đổ dầu gió loại cực cay nóng vào mắt nạn nhân trước khi "phóng thích" cho về nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, các lực lượng chức năng thuộc Công an huyện U Minh Thượng vào cuộc điều tra làm rõ để truy tìm thủ phạm cũng như trả lại tài sản cho bị hại. Tuy nhiên, sau khi thu thập chứng cứ cùng thông tin liên quan, lực lượng làm nhiệm vụ xác định đây là tin báo giả nên mời ông Hùng về trụ sở làm việc.

Tại đây, ông Hùng thừa nhận do làm ăn thua lỗ và đã bán hết tài sản nhưng vẫn không thể trả hết nợ cho dù có nhờ người hàng xóm vay mượn giùm 90 triệu đồng. Do đến hạn trả nợ nhưng không tiền nên ông Hùng dựng chuyện bị bắt cóc và làm cho cơ thể của mình trở nên mệt mỏi. Để có được cơ thể như thế, ông Hùng phải hạn chế ăn uống hoặc nằm cả suốt 3 ngày đêm tại các quán cà phê rồi mới đến cơ quan công an trình báo sự việc.