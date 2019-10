Vụ việc liên quan dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Trong thời gian thi công, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các nhà thầu "mượn" của tỉnh Quảng Ngãi 25 tuyến đường dân sinh để vận chuyển vật liệu; ngoài ra rất nhiều kênh mương và diện tích ruộng đồng bị san lấp để mở đường. Nhưng xong công trình rồi thì bên mượn không hoàn thổ; đường sá nát bét không ai sửa, nhất là vào mùa mưa, dân địa phương khốn khổ vô cùng trong chuyện đi lại. Dân kêu, tỉnh 2 lần "đòi nợ", vậy cũng không ăn thua.



Dự án đường cao tốc có vốn đầu tư 34.500 tỉ đồng này đã mang nhiều tai tiếng, một số tập thể và cá nhân sai phạm đã bị xử lý kỷ luật, nay thêm vụ nợ đường dân sinh này thì tiếng xấu chưa biết còn lưu đến bao giờ. Sự chậm trễ đó thể hiện ý thức trách nhiệm rất kém, coi thường chính quyền địa phương, xem nhẹ đời sống dân sinh. Thái độ đó - dân gian gọi là "ăn cháo đá bát"!

Qua đây còn cho thấy những khoảng trống về mặt pháp lý. "Có chế tài bên mượn đường được không và chế tài cách nào?" là câu hỏi không dễ tìm lời đáp. Vậy nên có khá nhiều vụ việc bất cập ai cũng thấy, thậm chí làm trái quy định pháp luật rành rành, mà vẫn "phây phây".

Thêm một "điển hình" cho vấn đề nêu trên là trường hợp tuyến tránh qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai bị nứt toác, đứt gãy chỉ sau một thời gian ngắn thi công xong nhưng kịp đưa bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình có vốn đầu tư 250 tỉ đồng, do Công ty CP 471 (TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thi công, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, xảy ra sự cố nghiêm trọng vào đầu tháng 9-2019. Mới đây, Bộ GTVT đã có kết luận giám định, chỉ ra nguyên nhân là "do 2 lớp đất yếu nằm phía dưới lớp vỏ cứng, phân bổ rộng khắp khu vực và xuất hiện nước ngầm nhưng chưa phát hiện để xử lý triệt để trong quá trình khảo sát và thi công dự án...". Bộ chỉ rõ trách nhiệm thuộc về đơn vị tư vấn thiết kế, đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng...

Sự an toàn đi lại của người dân không được đặt lên vị trí quan trọng nhất thì làm sao khảo sát không qua loa, thi công đừng gian dối, nghiệm thu chẳng chiếu lệ... Còn nhớ, hồi tháng 12-2018, một người dân bị té chết trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Có 3 ổ gà to, sâu tại hiện trường vụ tai nạn, là phần đường thuộc dự án nâng cấp Quốc lộ 1 do Ban Quản lý dự án Thăng Long làm chủ đầu tư. Công an huyện Đông Hòa kết luận nạn nhân tử vong do sụp ổ gà trong lúc chạy xe máy, nên khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông".

Đối với những vụ việc sai phạm đã rõ, có dấu hiệu tội phạm thì cần hình sự hóa mới đủ sức răn đe, qua đó ngăn chặn tình trạng cẩu thả, gian dối trong thi công các công trình dân sinh, xã hội. n