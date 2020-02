Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), sáng 24-2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã làm việc với lãnh đạo Tổng cục Du lịch và các vụ chuyên môn về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong ngành du lịch.



Phục hồi du lịch sau dịch

Bộ trưởng yêu cầu Tổng cục Du lịch bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các khuyến cáo của Bộ Y tế để hướng dẫn địa phương, doanh nghiệp (DN) không tổ chức đưa/đón khách đi/đến vùng có dịch.

Tiếp tục triển khai một số nội dung về hoàn thiện kế hoạch quảng bá, xúc tiến và chương trình kích cầu du lịch để triển khai ngay sau khi dịch Covid-19 được khống chế. Trong đó chú trọng xây dựng các giải pháp phục hồi ngành du lịch, cơ cấu lại thị trường khách du lịch. Trên cơ sở đó, ngành du lịch đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ DN du lịch phục hồi sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và triển khai kế hoạch truyền thông "Du lịch Việt Nam an toàn" sau khi được Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 phê duyệt.

Đề cập kế hoạch truyền thông "Du lịch Việt Nam an toàn", ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng Giám đốc Vietravel, khẳng định thông điệp "an toàn" là rất cấp thiết trong tình hình hiện nay. Một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia… đã gửi thông điệp đến các đối tác trong và ngoài nước nhằm khẳng định cam kết về kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho du khách và hỗ trợ các đối tác.

Theo ông Kỳ, các thông điệp cần khẳng định: Việt Nam an toàn, Điểm đến an toàn, Môi trường an toàn, Tôi an toàn, Khách sạn an toàn, Nhà hàng an toàn.

Về giải pháp cụ thể, có thể xây dựng bản đồ số cung cấp thông tin chính xác về các vùng dịch, điểm đến an toàn cho du khách trên nền tảng công nghệ thông tin… "Chiến dịch truyền thông sẽ tạo sự ổn định, góp phần hạn chế thiệt hại và cũng tạo đà phục hồi cho toàn ngành du lịch Việt Nam ngay khi kết thúc dịch bệnh" - ông Kỳ đánh giá, đồng thời kiến nghị Chính phủ tái khởi động hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về du lịch trong bối cảnh hiện nay để kịp thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp ứng phó.

Khách du lịch nghỉ dưỡng ở Phú Quốc Ảnh: CÔNG TUẤN

Nhiều điểm đến khẳng định an toàn

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ vừa có thư gửi các đối tác và du khách thông báo Cần Thơ là điểm đến an toàn - thiên thiện - chất lượng. TP chào đón tất cả du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Hiện TP này chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh Covid-19 và công tác phòng chống dịch đang được kiểm soát chặt chẽ. Cần Thơ cũng như khu vực miền Tây Nam Bộ đang có nắng nóng, cảnh quan môi trường thông thoáng nên du khách có thể an tâm.

Ông Lê Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, thông tin: "Hiệp hội Du lịch TP HCM và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chọn TP Cần Thơ là nơi kích cầu vì đây là điểm nối với Hà Nội và Đà Nẵng. Hiệp hội Du lịch ĐBSCL sẽ có danh sách các đơn vị tham gia kích cầu gửi 2 hiệp hội trên để phối hợp thực hiện. ĐBSCL sẽ chọn các đơn vị lưu trú, nhà hàng và các điểm đến, còn TP HCM chủ yếu sẽ là các đơn vị lữ hành".

Cùng ngày, ông Trần Chí Dũng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết tỉnh này chưa phát hiện có người bị nhiễm Covid-19. Trong đó, huyện đảo Phú Quốc đang nắng đẹp nên được đánh giá là điểm đến an toàn cho du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đang giảm mạnh. Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang đã xây dựng kế hoạch phục hồi ngành du lịch của tỉnh ngay sau khi cả nước công bố hết dịch.

"Chúng tôi đã gặp gỡ một số DN lữ hành và cơ sở lưu trú để bàn kế hoạch đưa ra hướng khắc phục trước mắt cũng như lâu dài trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Với thời tiết tốt như hiện nay, các công ty lữ hành vẫn tiếp tục đưa khách đến các vùng biển đảo của tỉnh Kiên Giang như Phú Quốc, Nam Du, Thổ Châu hay Hải Tặc để tham quan, nghỉ dưỡng thường xuyên" - ông Dũng khẳng định.

Do ảnh hưởng của Covid-19, thời gian qua, gần 30.000 khách Hàn Quốc đã hủy tour đến Yên Tử.