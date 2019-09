Ngày 4-9, lãnh đạo UBND huyện Năm Căn (Cà Mau), cho biết thông tin "Cà Mau, cá sấu lớn lại nổi đầu trên sông Tam Giang" đăng trên tài khoản facebook có tên HongKong 68 là không đúng sự thật.

Tài khoản HongKong 68 đăng tải thông tin sai sự thật về cá sấu xuất hiện ở Cà Mau

Khi thông tin được đăng tải, ngành chức năng huyện Năm Căn tiến hành điều tra làm rõ sự việc. Qua xác minh, nội dung đăng tải trên tài khoản HongKong 68 là không có. Đặc biệt, từ trước đến nay trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp cá sấu xuất hiện trên sông Tam Giang.

Theo đó, tài khoản Facebook "HongKong 68" là fanpage của quán trà HongKong 68 có địa chỉ tại số 56A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Do địa chỉ Facebook trên chuyên về ăn uống nên việc đăng tải thông tin trên có khả năng để câu like.

Trước sự việc trên, ngành chức năng huyện Năm Căn đã có báo cáo gửi đển Sở Thông tin - Truyền thông để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 27-8, tài khoản Facebook "HongKong 68" đăng tải nội dung "Cà Mau, cá sấu lớn lại nổi đầu trên sông: Dù ngành chức năng tỉnh Cà Mau ra sức tìm kiếm dấu vết cá sấu lạ trên sông, Công an xã Tam Giang phát hiện một số dấu chân, dấu bò trườn của cá sấu dài tầm 6 m lưu lại cặp mé sông khi con nước ròng rút cạn..." và kèm theo một số hình ảnh.

Đến tối 3-9, thông tin trên nhận được hàng ngàn lượt like, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sáng 4-9, thông tin trên đã được gỡ bỏ.