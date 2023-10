Những ngày qua, thông tin toàn bộ 3 tuyến quốc lộ ngang qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) gồm Quốc lộ 51, 55 và 56 đều đã hoàn thành việc lắp hệ thống camera ghi hình xử lý vi phạm và đi vào hoạt động nhận được sự quan tâm của nhiều tài xế.



Sau hơn 2 năm chính thức vận hành, công an tỉnh BR-VT cho biết qua thống kê, từ ngày 15-10-2021 đến 3-10-2023, ngành chức năng đã phát hiện và gửi thông báo đối với 15.862 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera, chủ yếu là phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, quá tốc độ quy định, đi ngược chiều. Ước tính số tiền nếu đóng phạt đầy đủ lên tới 70 tỉ đồng.

Hệ thống camera được theo dõi từ Trung tâm thông tin chỉ huy công an tỉnh BR-VT

Tuy nhiên, đến nay, lực lượng chức năng mới chỉ lập biên bản vi phạm và xử phạt 5.618 trường hợp, đã nộp kho bạc nhà nước 24,48 tỉ đồng (đạt 35,4%). Ngoài ra, không xử phạt đối với 583 trường hợp do hết thời hiệu xử phạt, xe biển số giả, chở người đi cấp cứu, xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Mặc dù đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ người vi phạm nộp phạt vào kho bạc nhà nước, theo số liệu thống kê từ công an tỉnh BR-VT thì cuối năm 2022 tỉ lệ đóng phạt là 19,6%, đến nay đã tăng lên 35,4%. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn còn thấp.

Xuất phát từ các nguyên nhân như người vi phạm không tự giác đến đóng phạt khi đã nhận được thông báo theo quy định, hay chủ phương tiện không nhận được thông báo vi phạm do xe mua bán không sang tên, ủy quyền. Nhiều trường hợp, địa chỉ không rõ ràng, chi ghi thôn, ấp, không có số điện thoại chủ phương tiện cũng gây khó khăn trong quá trình xử phạt.

Việc lắp đặt camera xử phạt giúp nâng cao ý thức cho người dân khi tham gia giao thông

Ngoài ra, hiện thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực trong 1 năm, tuy nhiên đến nay hạn đăng kiểm xe có thể lên đến 3 năm, từ đó chủ xe không nhận được thông báo hoặc nhận được nhưng hạn đăng kiểm còn lâu hơn so với thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên cố tình trốn tránh, không đóng phạt.

Để nâng cao tỉ lệ người vi phạm đóng phạt và tăng cường công tác xử lý vi phạm, công an tỉnh BR-VT đang có những kiến nghị cụ thể như nâng cấp dung lượng lưu trữ tại các camera; rà soát để phối hợp các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai lắp đặt các đèn chiếu sáng tại các vị trí camera giao thông và camera trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, công an cũng tiếp tục nghiên cứu giải pháp về nâng cao tỉ lệ người nộp phạt, trong đó kiến nghị Bộ Công an đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét, sửa đổi thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, nâng thời hiệu xử lý hành chính về lĩnh vực an toàn giao thông lên thời hạn 3 năm.