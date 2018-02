Gần 200 người chết vì tai nạn

21/02/2018 05:02

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, cho biết sơ bộ tổng hợp đến 16 giờ ngày 20-2, trong 7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 195 người, bị thương 199 người.



Tai nạn giảm cả 3 tiêu chí

So với 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, số vụ TNGT giảm 150 vụ, giảm 8 người chết, giảm 218 người bị thương. Ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài giảm đáng kể. Ùn tắc tại một số trạm thu phí, tuyến đường trục chính của Hà Nội và

TP HCM đã được lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Tình trạng đi mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến.

Đánh giá chung, tình hình ổn định, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với 7 ngày Tết Đinh Dậu. Tuy nhiên, tình hình còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các quốc lộ, đường tỉnh và khu vực nông thôn.

Cấp cứu dịp Tết gia tăng gây cảnh quá tải ở các bệnh việnẢnh: Ngọc Dung

Tình hình cấp cứu TNGT khá phức tạp. Tại Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội), số ca nhập viện vì TNGT tăng khoảng 10% nhưng số bị chấn thương nặng tăng đột biến; khoảng 60% số ca TNGT vào cấp cứu là người có sử dụng rượu bia.

Do lượng bệnh nhân bị chấn thương nặng, chấn thương sọ não tăng vọt so với ngày thường khiến các phòng mổ phải hoạt động hết công suất. BV Việt Đức cho biết bình quân mỗi ngày cấp cứu khoảng trên 30 ca chấn thương nặng. Hầu hết nạn nhân TNGT có tuổi đời rất trẻ. Những ngày qua, các bác sĩ, nhân viên y tế, các thiết bị phục vụ điều trị, phòng mổ được huy động tối đa.

Tại BV Bạch Mai, chưa năm nào trong những ngày nghỉ Tết số bệnh nhân vào điều trị nội trú tăng sớm và nhanh như những ngày qua. Ngay mùng 1 Tết đã tiếp nhận 200 bệnh nhân vào điều trị nội trú. Đặc biệt, tại Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai, bên cạnh số ca ngộ độc thực phẩm, ngộ độc rượu thì số ca ngộ độc paraquat (thuốc diệt cỏ) tăng đột biến.

Cấp cứu do ẩu đả tăng cao

Báo cáo của Bộ Y tế cho biết ngoài gần 40.000 bệnh nhân khám, cấp cứu do TNGT thì số ca cấp cứu do đánh nhau tiếp tục gia tăng tại các cơ sở y tế với hơn 4.000 trường hợp cấp cứu do ẩu đả; gần 3.000 ca nhập viện điều trị, trong đó có 13 người tử vong. Tai nạn do pháo nổ tiếp tục tăng với hơn 200 trường hợp đến khám, cấp cứu.

TP HCM: Gần 2.000 em bé chào đời Sở Y tế TP HCM cho biết từ ngày 13 đến 18-2, các cơ sở y tế trên địa bàn TP tiếp nhận 16.499 trường hợp khám cấp cứu. Trong đó có gần 1.500 bệnh nhân nhập viện vì TNGT, trong đó có 5 người tử vong. Số tai nạn do pháo nổ tăng vọt so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017 với 9 trường hợp đến khám, cấp cứu. Số nhập viện do ngộ độc thức ăn là 262 trường hợp, trong đó có 6 người ngộ độc do rượu, bia; 4 người ngộ độc thực phẩm. 300 trường hợp ẩu đả phải nhập viện điều trị nội trú. Cũng trong thời gian này, các BV ở TP cũng đón chào 1.714 em bé chào đời. Ng.Thạnh

Đà Nẵng: Không có TNGT trong dịp Tết Công an TP Đà Nẵng cho biết trong dịp Tết Mậu Tuất, TP này không xảy ra TNGT trong thời gian từ ngày 14 đến 20-2. Lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 299 trường hợp vi phạm, xử phạt 238 trường hợp với tổng cộng hơn 35 triệu đồng. Trong đó, chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, xảy ra 2 vụ cháy nhà gây thiệt hại về tài sản. Một vụ xảy ra vào ngày 19-2, cháy tại một cửa hiệu uốn tóc ở quận sơn Trà. Nguyên nhân được xác định là do chập điện từ máy giặt. Trước đó, ngày 16-2 cũng xảy ra vụ cháy tại quận Hải Châu. Nguyên nhân do chập điện bóng đèn gây cháy phòng ngủ. Vụ cháy này làm chiến sĩ Nguyễn Phan Quốc Thịnh (Phòng Cảnh sát PCCC số 1) bị thương. B.Vân

Văn Duẩn - Ngọc Dung