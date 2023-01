Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, chúng tôi tìm về thôn 2 (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) gặp lại ông Nguyễn Đình Khanh (SN 1975), người trước đó được bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương (TP HCM) trả về lo hậu sự do đã ngưng tim, ngưng thở. May mắn, trên đường về, ông Khanh có dấu hiệu hồi tỉnh và được các bác sĩ tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam cứu sống.



Ông Nguyễn Đình Khanh sống sót thần kỳ sau khi đã ngưng tim, ngưng thở

Ông Khanh hiện ở cùng nhà với vợ chồng người em trai út trong căn nhà cấp bốn được xây dựng đã lâu, do ba mẹ của ông để lại. Gia đình ông Khanh có 5 anh chị em. Do hoàn cảnh khó khăn, hơn 20 năm qua, ông Khanh vào TP HCM làm thuê và lấy vợ, thuê nhà trọ sinh sống. Vợ chồng ông sinh được một cô con gái, hiện cũng đã lập gia đình.

Ông Khanh kể, ngày 22-10-2022, trong lúc đang ngồi chơi, uống nước với người bạn trong nhà trọ ở TP HCM, ông đột ngột bị đau ở vùng ngực rồi gục ngã. Từ đó, ông không hề hay biết chuyện gì xảy ra, khi tỉnh lại thì mới biết bản thân đang ở quê nhà. Sau này, ông mới được người thân trong gia đình kể lại về hành trình sống sót hết sức kỳ diệu của bản thân.

Ông Nguyễn Đình Khanh nói về tình hình sức khỏe bản thân

Ông Khanh chia sẻ, sau cơn bạo bệnh "thập tử nhất sinh", sức khỏe của ông khá yếu ớt. Ông thường xuyên bị đau đầu, choáng váng, mệt mỏi, run người, ăn uống không ngon. "Giờ tôi không làm được việc gì cả, đi ra đi vô ngoài vườn một chút là thấy mệt mỏi phải vô giường nằm nghỉ" – ông Khanh nói.

Gia đình ông Khanh tuy đông anh em nhưng ai cũng nghèo khó nên không giúp đỡ cho ông được nhiều. Người em trai út của ông bị bệnh từ nhỏ, chỉ loanh quanh làm việc nhà.

Ông Nguyễn Đình Khanh thời điểm đang điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Vợ của ông Khanh cũng bị bệnh tim, sau khi về quê chăm chồng, hiện nay đã quay lại TP HCM làm việc để kiếm tiền trả nợ. Dù đau ốm là vậy nhưng ông Khanh còn phải chăm sóc đứa cháu ngoại năm nay 4 tuổi do mẹ của bé cũng phải vào TP HCM làm việc. "Trước đây còn khỏe mạnh tôi đi làm kiếm tiền chứ bây giờ bệnh tật như vậy rất khó khăn" – ông Khanh buồn bã.

Nhớ lại thời điểm ông Khanh gặp sự cố, bà Nguyễn Thị Hồng (chị ruột ông Khanh) cho biết khi hay tin em trai bị bệnh nặng "qua đời", gia đình hết sức đau lòng. Lúc đó, bà gọi điện cho em dâu nói cố gắng đưa ông Khanh về quê để lo hậu sự. Trên đường về, khi đi qua địa phận tỉnh Bình Thuận, ông Khanh có dấu hiệu cử động tay chân, người nhà có đưa vào một bệnh viện, khi kiểm tra bệnh án, bệnh viên thông báo trường hợp ông Khanh khó qua khỏi nên khuyên người nhà đưa về. Khi về tới Quảng Nam, gia đình quyết định đưa ông Khanh vào bệnh viện điều trị với hy vọng "còn nước còn tát".

Bà Nguyễn Thị Hồng, chị gái ông Khanh kể lại thời điểm đưa em trai mình về quê lo "hậu sự"

"Lúc đó ở nhà đã chuẩn bị các điều kiện để lo hậu sự rồi, chỉ còn dựng rạp nữa thôi. Khi đưa Khanh về mọi người tập trung tại bệnh viện để nhìn mặt em lần cuối. Khi tôi xuống, người cậu ấy lạnh tanh. Rất may mắn sao trời phật phù hộ nên em tôi tai qua nạn khỏi" – bà Hồng kể lại.

Liên quan đến trường hợp của ông Khanh, trước đó, BV Nguyễn Tri Phương đã có thông tin nêu rõ: "Lúc 22 giờ 34 phút ngày 22-10-2022, BV Nguyễn Tri Phương có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Đình Khanh do BV huyện Bình Chánh chuyển với chẩn đoán nhồi máu cơ tim. Trên đường chuyển đến BV Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân đã bị ngưng tim ngưng thở, ê kíp chuyển viện đã hồi sức tim phổi ngay trên xe cấp cứu.

Ông Nguyễn Đình Khanh mang bệnh trong người nhưng phải chăm thêm cháu ngoại

Tại BV Nguyễn Tri Phương, bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tim phổi nâng cao với nhiều lần phải sốc điện chuyển nhịp (5 lần). Sau khoảng 1 giờ hồi sức tích cực, tim bệnh nhân đập lại, huyết áp đo được nhưng rất thấp và phải sử dụng nhiều loại thuốc hỗ trợ tim và nâng huyết áp với liều rất cao. Chẩn đoán xác định đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp mức độ nặng (Killip 4) đã có biến chứng ngưng tim ngoại viện.

Các bác sĩ BV Nguyễn Tri Phương chuẩn bị ê kíp để sẵn sàng can thiệp động mạch vành cấp cứu. Nhiều bệnh nhân đã được cứu sống nếu động mạch vành được can thiệp tái thông kịp thời. Đây là một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nặng, đã ngưng tim thời gian dài ngoài bệnh viện.

Hoàn cảnh gia đình ông Khanh khá khó khăn

Về mặt chuyên môn, bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp, một khi đã hồi sức tim phổi thành công, vấn đề can thiệp tái thông động mạch vành sau đó là không quá khó khăn, nhưng do tình trạng ngưng tim và phải hồi sức tim phổi kéo dài, bệnh có khả năng tổn thương não do thiếu máu nuôi".

Theo BV Nguyễn Tri Phương, đây là nguyên nhân giải thích cho một số trường hợp dù can thiệp tái thông mạch vành thành công nhưng bệnh nhân vẫn không hồi phục và tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Đình Khanh đi tái khám tại BV Đa khoa Quảng Nam

"Những vấn đề này bác sĩ phải giải thích rõ ràng cho gia đình trước khi thực hiện thủ thuật. Khi bác sĩ phẫu thuật giải thích cho người nhà về các lợi ích cũng như tiên lượng của bệnh nhân sau khi thực hiện can thiệp, gia đình không đồng ý ký giấy xác nhận để bác sĩ tiến hành can thiệp điều trị. Gia đình kiên quyết xin đưa bệnh nhân về" - thông tin từ BV Nguyễn Tri Phương cho biết.

BS.CK2 Nguyễn Lương Quang - Trưởng khoa Nội Tim mạch, BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết bệnh nhân Nguyễn Đình Khanh được tiếp nhận trong tình trạng hôn mê sâu. Với quyết tâm còn nước còn tát, bệnh nhân được nhanh chóng hội chẩn, báo động đỏ can thiệp tim mạch. Sau khi xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, ê kíp can thiệp tim mạch đã chụp động mạch vành và tái thông đoạn động mạch vành bị tắc (là nhánh động mạch liên thất trước – LAD).

Sau khi chết đi sống lại, sức khỏe ông Khanh ngày một cải thiện nhưng vẫn còn rất yếu

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh dần ra, tự thở được, được duy trì thuốc vận mạch liều thấp và hồi sức tại Phòng Hồi sức khoa tim mạch.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã được áp dụng các chương trình phục hồi chức năng tim mạch cơ bản. Đến chiều 3-11-2022, bệnh nhân được cho xuất viện. Hiện nay, sức khỏe ông Khanh đang tiến triển tốt.