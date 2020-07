Quyết định gia hạn giải quyết tố cáo đối với CSGT Huỳnh Tấn M., cán bộ thuộc đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP HCM, do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP, ký hôm 7-7.



Thời gian gia hạn 30 ngày, không kể ngày nghỉ, bắt đầu tính từ ngày 8-7.

Xe của anh Thái Đăng P. chưa có biển số, ảnh chụp hôm 24-5 (ảnh: Gia Minh)

Người tố cán bộ CSGT nêu trên là anh Thái Đăng P. (23 tuổi, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại tỉnh Bình Dương).

P. kể khoảng 9 giờ ngày 12-5 chạy xe máy mới mua từ Bến xe An Sương (quận 12) về đến đoạn qua Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) thì bị tổ CSGT kiểm tra giấy tờ.

Do xe mới mua, chưa có biển số nên P. chỉ trình được giấy phép lái xe và biên nhận giao xe của cửa hàng bán. Sau đó CSGT tên M. thông báo lỗi vi phạm xe không biển số của Phú bị phạt 6,2 triệu đồng, yêu cầu đưa tiền sẽ trả bằng và cho đi nhưng anh P. không đồng ý.

Khi về trụ sở đội CSGT Tân Sơn Nhất, theo P., CSGT tên M. tiếp tục đòi tiền, nhưng "hạ giá" còn 6 triệu. Sau đó, theo tố cáo của Phú, CSGT lấy từ ví của anh này 2 triệu đồng và đồng ý cho chạy xe về nhưng giữ lại giấy phép lái xe, hẹn trả khi đưa thêm 3 triệu đồng nữa.

Sau đó, anh P. đến Công an TP HCM tố giác. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Thanh tra Công an TP lập tức vào cuộc xác minh vụ việc này.