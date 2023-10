Ngày 19-10, UBND huyện Chư Sê đã làm việc với đại diện Công ty CP cấp nước Chư Sê, Điện lực huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) để bàn cách tháo gỡ vướng mắc nhằm tiếp tục cấp nước cho người dân.



Ông Lê Vinh Thịnh, Tổng giám đốc Công ty CP cấp nước Chư Sê, cho biết Nhà máy cấp nước Chư Sê được đầu tư số vốn gần 200 tỉ đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018.

Khi khảo sát xây dựng, nhà máy có 8.000 hộ dân tại thị trấn Chư Sê đăng ký sử dụng nước. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương sẽ đầu tư đường ống dẫn nước từ nhà máy về các bể tập trung tại các xã cho người dân sử dụng.



Nhà máy cấp nước Chư Sê hiện vẫn đang hoạt động

Tuy nhiên, sau khi công ty hoàn thiện hệ thống đường ống dẫn thì chỉ có 3.000 hộ dân đăng ký mua nước. Trong đó, chỉ có từ 1.400 đến 1.600 hộ dân thường xuyên sử dụng. Một số hộ buôn bán, kinh doanh chỉ lắp đặt cho có, không sử dụng nguồn nước. Do đó, mỗi tháng nhà máy chỉ thu được khoảng 170 triệu đồng, trong khi đó chi phí để vận hành nhà máy mỗi tháng trên 250 triệu đồng.



Đến khi dịch Covid-19 diễn ra, công ty không có khả năng bù lỗ. Từ tháng 6-2021 đến nay chỉ trả được cho công nhân 2-3 triệu/tháng để cầm cự, số còn lại phải nợ. Nhiều người đã xin nghỉ việc do nợ lương. Công ty cũng đang nợ tiền bảo hiểm khoảng 600 triệu đồng.



"Tiền điện, hóa chất đều tăng. Trong khi đó, người dân không sử dụng nước, sử dụng rất ít không đủ để duy trì hoạt động sản xuất. Nhà máy nước đầu tư gần 200 tỉ, bản thân tôi chưa lấy đồng tiền nào, tài sản cá nhân bán hết để bù lỗ. Bây giờ cũng không thể mượn tiền đâu để đóng tiền điện nữa" – ông Thịnh nói.



Đến ngày 22-9, tài khoản dùng để thanh toán tiền điện hàng tháng đang có 47 triệu thì bị trừ 45 triệu, tạm khóa không rõ lý do. Do đó công ty không có tiền để thanh toán kỳ tháng 9 cho điện lực. Theo ông Thịnh, việc tài khoản bị mất tiền, công ty đã báo cho chính quyền địa phương. UBND huyện Chư Sê vừa có văn bản hướng dẫn trình báo cơ quan công an để được xử lý.

Đến chiều 17-10, Điện lực Chư Prông gửi văn bản qua email thông báo nếu trong 24 giờ không thanh toán tiền điện trên 41 triệu đồng thì sẽ cắt điện. Do đó, Công ty CP cấp nước Chư Sê có văn bản thông báo đến người dân biết sẽ tạm dừng cấp nước từ chiều 18-10 để người dân biết, tích trữ nước.

Cũng theo ông Thịnh, phía công ty đã có văn bản trình bày nguyên nhân chưa đóng tiền điện kỳ tháng 9 và "thỉnh cầu" phía điện lực đừng cắt điện để có thể cấp nước phục vụ người dân.

Hiện nay huyện Chư Sê đã can thiệp để điện lực không cắt điện. Phía điện lực đã có văn bản cho gia hạn đến ngày 20-10, không thanh toán tiền sẽ cắt điện.