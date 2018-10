Giải cứu trộm chó, 3 cán bộ công an bị phơi nhiễm HIV

10/10/2018 09:47

Ngày 10-10, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã đưa 2 cán bộ Công an huyện Triệu Sơn và 1 cán bộ Công an xã Dân Quyền (Triệu Sơn) đi khám thương, điều trị và xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Đây là 3 cán bộ công an trong quá trình khống chế, vây bắt trộm chó đã có tiếp xúc và dính máu với nghi phạm nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Trước đó, ngày 1-10, tại địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền xảy ra vụ trộm cắp chó. Hơn 100 người dân đã vây bắt và đánh hội đồng nhừ tử, đốt xe máy của 2 nghi phạm trộm chó này.

Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Dân Quyền tiến hành khống chế, giải cứu 2 nghi phạm trộm chó khỏi bị đánh hội đồng, giải tán đám đông và đưa 2 nghi phạm đi cấp cứu.

Trong quá trình đưa nghi phạm trộm chó đi cấp cứu, 2 cán bộ công an huyện và Công an xã Dân Quyền đã tiếp xúc và dính máu của nghi phạm, trong đó có 1 chiến sĩ công an bị xây xước nhẹ ở tay.

2 nghi phạm trộm chó được xác định là Nguyễn Viết Thư (SN 1978) và Lê Hữu Hiến (SN 1985, cùng ngụ huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Đây là 2 đối tượng đều nghiện ma túy và nhiễm HIV.

Tuấn Minh