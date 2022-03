Ngày 3-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2022.



Bảo vệ tối đa sức khỏe người dân

Thảo luận về công tác phòng chống dịch Covid-19, các thành viên Chính phủ khẳng định tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Đến nay, dù số ca mắc tăng nhưng tỉ lệ chuyển nặng, tử vong thấp, điều này cho thấy tính hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đã được đề ra thời gian qua. Phiên họp đã nhận định việc dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh, cả nước ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phía Bắc. Tình trạng "loạn giá" thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch tại một số địa phương đã được nêu ra tại phiên họp để chấn chỉnh.

Báo cáo về dự thảo chương trình phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022-2023, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết dự thảo đặt mục tiêu vừa kiểm soát hiệu quả đại dịch, hạn chế lây lan trong cộng đồng vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, nhanh chóng đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới; bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do Covid-19...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2022 Ảnh: Nhật Bắc

Về một số mục tiêu cụ thể của chương trình, lãnh đạo Bộ Y tế nêu rõ bảo đảm đạt tỉ lệ bao phủ vắc-xin ngừa Covid-19 và chủ động cung ứng vắc-xin; giảm tối thiểu 30% tỉ lệ tử vong do Covid-19 đối với số bệnh nhân được phát hiện, quản lý, điều trị tại cơ sở y tế và tại cộng đồng; tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng chống dịch; bảo đảm sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống dịch tại chỗ và có kế hoạch tăng cường khi cần thiết; bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch...

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo trong điều hành, đạt kết quả ngay trong quý I, tạo đà cho cả năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá tình trạng kháng thể bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 trên phạm vi cả nước, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp, hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh, xem Covid-19 là bệnh đặc hữu.

Ưu tiên nguồn lực cho dự án Vành đai 3 TP HCM

Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, Thủ tướng chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình này, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm Tổ trưởng. Thủ tướng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, điều hành chủ động, linh hoạt; nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí để giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng lực sản xuất xăng dầu trong nước; đẩy mạnh công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, nhất là liên quan tới công tác phòng chống dịch, giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý về nhiệm vụ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đầu tư cho hạ tầng. Kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3, sau đó kiểm điểm trách nhiệm. Trong tháng 3-2022, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành phương án, kế hoạch triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo phân công.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình công nhân - lao động. Đối với những tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động cần đánh giá đúng bản chất, xử lý theo quy định pháp luật, giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các bên. Một nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là phải tiếp tục bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thúc đẩy các hoạt động đối ngoại, hội nhập sâu rộng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an dân.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 TP HCM, để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn lực thỏa đáng cho các dự án. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, phối hợp chặt chẽ, làm việc "cả ngày cả đêm" để nhanh chóng hoàn thiện các báo cáo cần thiết trình các cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, quy trình, thủ tục, bảo đảm chặt chẽ, thuyết phục, khả thi.