Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đã có thông báo tìm người bị hại hại liên quan đến bà Lê Thị Tình (SN 1992) và chồng là ông Vũ Phú Đạt (SN 1993, cùng trú tổ 10, phường Yên Thế, TP Pleiku) khi 2 vợ chồng này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Qua điều tra ban đầu, bà B.T.T và bà P.T.L.L có đơn tố giác vợ chồng bà Tình, ông Đạt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 2,2 tỉ đồng.

Cụ thể, do quen biết từ trước, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6-2022 vợ chồng bà Tình, ông Đạt đưa thông tin cần huy động tiền đầu tư mua bán bất động sản với lãi suất từ 5-7%/tháng, hứa trong thời gian từ 20 ngày đến 1 tháng sẽ hoàn trả cả gốc lẫn lãi. Tin lời, bà B.T.T đã cho vợ chồng Tình, Đạt vay 820 triệu đồng, bà P.T.L.L cho vay trên 1,4 tỉ đồng.

Nhiều người sau khi gửi tiền mua đất đã bị đôi vợ chồng chiếm đoạt tiền

Tuy nhiên, sau khi vay tiền, vợ chồng bà Tình, ông Đạt không trả lãi và gốc đúng hẹn. Khi chủ nợ liên lạc yêu cầu trả tiền thì đôi vợ chồng này lẩn tránh, không bắt máy, hiện không xác định được đang ở đâu nên những người này trình báo công an.

Để phục vụ quá trình kiểm tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và TP Pleiku thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến đối tượng bị tố cáo nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để giải quyết theo quy định của pháp luật.