Ngày 19-8, dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp, thống nhất chỉ đạo gửi tặng TP HCM 5.000 tấn gạo và tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo.



Đây là món quà nhằm chia sẻ một phần khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM và tỉnh Bình Dương, 2 địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Đây còn là sự cụ thể hóa lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác quy hoạch diễn ra sáng cùng ngày 19-8. Thủ tướng đề nghị các tỉnh, TP đã kiểm soát được dịch bệnh ở địa phương mình, tiếp tục chi viện, ủng hộ, giúp đỡ TP HCM và các tỉnh phía Nam cả về con người và cơ sở vật chất.

Hà Nội luôn trong tâm thế và sẵn sàng hỗ trợ, chi viện cho các địa phương trên cả nước với tinh thần trách nhiệm "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Hà Nội cũng gương mẫu, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm cùng cả nước từng bước đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh và coi đây cũng là cách hỗ trợ thiết thực nhất. Cụ thể, TP đã tận dụng tối đa "thời gian vàng" những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 24-7-2021 để truy vết, khoanh vùng, cách ly; tổ chức xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là "vùng đỏ" (vùng có dịch) để bóc tách triệt để các ca F0 ra khỏi cộng đồng.

Tính từ cuối tháng 4-2021 đến nay, toàn TP Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca bệnh, trong đó có hơn một nửa là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Mặc dù nguy cơ lây lan còn rất lớn, khó lường, nhưng Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình. TP cũng đang ra sức chuẩn bị cơ sở vật chất theo các kịch bản ở mức độ cao hơn.

Trước đó, Hà Nội cũng đã gửi tặng TP HCM hệ thống xét nghiệm PCR tự động 72 giếng cùng với máy tách chiết tự động 96 giếng và test chẩn đoán Covid-19; quyết định dành 54 tỉ đồng hỗ trợ 18 tỉnh, TP phía Nam đang gặp khó khăn do dịch Covid-19 (mỗi địa phương 3 tỉ đồng), gồm: Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Nai, Trà Vinh, Kiên Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An.

Hà Nội cũng đã cử các đoàn y, bác sĩ hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tổ chức lấy mẫu, tiếp nhận, xử lý hàng chục ngàn xét nghiệm cho các "điểm nóng" dịch Covid-19 tại hai địa phương này...