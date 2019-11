Mới đây, trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết đã giao cho Công ty Cổ phần Aqua One triển khai dự án nước sạch Xuân Mai.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (bên phải) và bà bà Đỗ Thị Kim Liên (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Aqua One) tại buổi khánh thành Nhà máy nước mặt sông Đuống

Theo đó, cử tri huyện Ứng Hòa cho rằng nguồn nước sinh hoạt lấy từ các giếng khoan của các hộ gia đình có tỷ lệ bị nhiễm asen cao, đề nghị TP chỉ đạo triển khai và đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp nước sạch cho các xã của huyện Ứng Hòa nói chung và xã Minh Đức nói riêng để đảm bảo sức khỏe cho người dân.

UBND TP Hà Nội cho biết để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa, UBND TP đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho các xã thuộc huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai cho liên danh Công ty Cổ phần nước Aqua One và Công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống (Công ty TNHH hai thành viên phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai) triển khai thực hiện tại quyết định số 3845 ngày 24-6-2017.

Trong đó có nội dung xây dựng mới hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho 27 xã thuộc huyện Ứng Hòa chưa có hệ thống cấp nước gồm: Cao Thành, Đại Cường, Đại Hùng, Đội Bình, Đông Lỗ, Đồng Tiến, Đồng Tân, Hoa Sơn, Hòa Lâm, Hòa Nam, Hòa Phú, Hòa Xá, Hồng Quang, Kim Đường, Lưu Hoàng, Minh Đức, Phù Lưu, Phương Tú, Sơn Công, Tảo Dương Văn, Trầm Lộng, Trung Tú, Liên Bạt, Trường Thịnh, Vạn Thái, Viên An, Viên Nội. Tiến độ thực hiện 2017 - 2020.

"Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu dùng nước của nhân dân huyện Ứng Hòa, hiện nay thành phố đã giao Công ty Aqua One triển khai dự án nhà máy nước Xuân Mai, giai đoạn trước mắt sử dụng nguồn nước mặt sông Đuống, thông qua tuyến truyền dẫn trên đường trục phát triển kinh tế phía Nam và đường 21B để kết nối hệ thống cấp nước bổ sung nguồn cấp cho huyện Ứng Hòa và khu vực dự kiến triển khai trong năm 2019" - văn bản của Hà Nội nêu.

Cử tri huyện Mỹ Đức cũng đề nghị TP đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất nước sạch để cung cấp cho người dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức, vì hiện nay nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, không đảm bảo, nhiều hộ dân khoan giếng đã sụt lún, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân.

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết để đáp ứng nhu cầu dùng nước cho nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Đức, UBND TP đã giao Liên danh Công ty Cổ phần nước Aqua One và Cty cổ phần nước mặt sông Đuống triển khai thực hiện dự án xây dựng mới hệ thống cấp nước hoàn chỉnh cho 20 xã chưa có hệ thống cấp nước của huyện Mỹ Đức gồm các xã An Mỹ, An Phú, An Tiến, Bột Xuyên, Đại Hưng, Đốc Tín, Đồng Tâm, Hồng Sơn, Hợp Thanh, Hợp Tiến, Hùng Tiến, Lê Thanh, Mỹ Thành, Phù Lưu Tế, Phúc Lâm, Phùng Xá, Thượng Lâm, Tuy Lai, Vạn Kim, Xuy Xá tại quyết định 3845 ngày 24-6-2017.

TP Hà Nội đã giao Công ty Aqua One triển khai dự án nhà máy nước Xuân Mai để giải quyết vấn đề nước sạch trên địa bàn trong thời gian tới.

Văn bản của UBND TP Hà Nội trả lời cử tri huyện Đông Anh cũng cho biết, để triển khai hệ thống cấp nước cho các xã còn lại của huyện Đông Anh và đấu nối chuyển nguồn cho khu vực đã có hệ thống mạng lưới cấp nước đang sử dụng nguồn nước sạch từ các trạm cấp nước cục bộ, UBND thành phố đã giao công ty cổ phần nước sạch sông Đuống đang triển khai dự án cấp nước cho 9 xã Thụy Lâm, Vân Hà, Liên Hà, Việt Hùng, Dục Tú, Cổ Loa, Mai Lâm, Bắc Hồng, Nam Hồng. Nhà đầu tư đang chuẩn bị triển khai cấp nước các xã còn lại của huyện Đông Anh tại quyết định 3846 của UBND TP.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay nhà đầu tư đã thi công xong tuyến truyền dẫn cấp nước dọc quốc lộ 3 đến thị trấn Đông Anh và đang triển khai hệ thống mạng cấp nước cho các xã còn lại. UBND TP cũng tích cực đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư khẩn trương triển khai và hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.

Ngày 5-9-2019, Công ty cổ phần nước mặt sông Đuống đã hoàn thành hợp phần 2 của Dự án, nâng công suất nhà máy lên 300.000m3/ngày đêm, đảm bảo đủ nguồn nước sạch cung cấp cho nhu cầu của nhân dân trong khu vực.

Được biết, Nhà máy nước mặt Xuân Mai là Nhà máy có quy mô cấp nước vùng, với công suất: 600.000 m3/ngày đêm; Tổng công suất dự kiến: 900.000 m3/ngày đêm. Dự án có tổng mức đầu tư trên 1 ngàn tỉ đồng.