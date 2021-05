Quả thật cái nắng nóng trên 30 độ C suốt cả ngày thật oi bức, khó chịu, nhất là thời điểm đầu hè. Trận mưa lớn vào cuối ngày làm nhiệt độ không khí ở thủ đô giảm cả gần chục độ, vì thế thật khiến người ta khoan khoái, dễ chịu sau một ngày công việc, mưu sinh mệt mỏi. Với họ, đúng là trận "mưa vàng".



Thế nhưng, với những nhà quản lý đô thị, nhất là những nhà quản lý chịu trách nhiệm về thoát nước ở Hà Nội, trận mưa cuối ngày ấy gây ngập nghiêm trọng cho các khu vực nội thành Hà Nội, biến nhiều tuyến phố thành "sông". Thậm chí, nước còn tràn hồ Gươm, ngập nhiều tuyến phố chung quanh.

Theo lý giải của đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 1, thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trận mưa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, hơn 1 giờ, nhưng cường độ mưa rất lớn. Tại khu vực các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, lượng mưa đo được tới 90 mm, khu vực quận Cầu Giấy gần 134 mm, các quận khác khoảng 70 mm… Lượng mưa lớn chỉ trong 1 giờ làm hệ thống thoát nước quá tải.

Nói vậy, chẳng lẽ mưa ngập ở Hà Nội là do ông trời. Lý giải của đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 1 chỉ là một phần, phần còn lại, đây mới là điều quan trọng, là do con người, do quản lý, quy hoạch.

Mưa lớn tất… ngập đã là chuyện thường ngày ở Hà Nội nhiều năm nay. Điều đáng nói là dù đã triển khai nhiều biện pháp, dự án chống ngập nhưng sau mỗi trận mưa lớn, nhiều tuyến phố ở thủ đô lại ngập sâu. Từ năm 2005 đến nay, Hà Nội đã đầu tư, được đầu tư hàng chục ngàn tỉ đồng cho các dự án thoát nước, hiện đang triển khai 3 dự án với số tiền hơn 19.000 tỉ đồng. Việc 3 dự án này được trông đợi phát huy hiệu quả nhưng đang chậm tiến độ này được xem là một nguyên nhân quan trọng khiến nhiều nơi ở Hà Nội phải chịu cảnh ngập úng khi mưa lớn.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác cũng đã được chỉ ra là tốc độ đô thị hóa nhanh, trong khi hạ tầng, trong đó có hệ thống thoát nước, không theo kịp, cũng là một nguyên nhân quan trọng.

Thế nên, chuyện ngập ở Hà Nội đừng nên chỉ "đổ" tại ông trời.