Ngày 16-9, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa cho tháo dỡ 21 chốt kiểm soát loại 1 (vùng đỏ) sau khi TP Hà Nội nới lỏng một số biện pháp giãn cách, phòng chống dịch Covid-19.



Ngoài 21 chốt loại 1, Công an TP Hà Nội cũng tháo dỡ 9 chốt loại 2 (cấp quận, huyện quản lý), 9 chốt loại 3 (cấp xã, phường quản lý). Sau khi tháo dỡ 21 chốt loại 1, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội chỉ kiểm soát tại 23 chốt tại các cửa ngõ lớn ra, vào thành phố.

Các lực lượng trực chốt gồm: CSGT, cảnh sát cơ động và công an phụ trách địa bàn chuyển về trạng thái phục vụ chiến đấu và phòng, chống dịch tại đơn vị. Các lực lượng phối hợp cùng như thanh tra giao thông, cán bộ y tế cũng trở về làm việc tại cơ quan.

Chiều 16-9, Công an TP Hà Nội chỉ đạo tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên các trục đường chính ra, vào các quận, huyện, dừng kiểm tra giấy đi đường trong "vùng xanh"

Trước đó, ngày 4-9, Công an TP Hà Nội đã kích hoạt 39 chốt phân vùng để siết chặt vùng đỏ theo tinh thần Chỉ thị 20 của UBND TP Hà Nội. Trong đó, 21 chốt loại 1 đặt tại các vị trí có mật độ giao thông cao, do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đảm nhiệm, phối hợp với nhiều đơn vị liên quan kiểm soát; 9 chốt loại 2 đặt tại vị trí có mật độ giao thông trung bình do công an quận, huyện đảm nhiệm; 9 chốt loại 3 đặt tại vị trí có mật độ giao thông thấp do công an xã đảm nhiệm.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa cho biết từ ngày 16-9, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.

Theo đó, người dân khi di chuyển trong "vùng xanh" (19 quận, huyện, thị xã không có ca nhiễm cộng đồng từ ngày 6-9 đến nay) sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường. Người dân ở "vùng đỏ" có thể đi xuyên "vùng xanh" nhưng phải có giấy đi đường theo quy định.

Ngay sau khi có thông báo, chiều 16-9, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát trên các trục đường chính ra, vào các quận, huyện, dừng kiểm tra giấy đi đường trong "vùng xanh". Đây đều là những chốt kiểm soát do lực lượng liên quân (CSGT, cảnh sát cơ động, cảnh sát trật tự...) của Công an TP Hà Nội đảm nhiệm.



Được biết, chỉ còn 23 chốt kiểm soát của công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội duy trì hoạt động để giám sát người ra, vào các "vùng đỏ"

Các barrier đã được xếp gọn ven đường, bạt che được tháo dỡ. Những cán bộ công an, dân phòng cuối cùng của chốt kiểm soát đã thu dọn đồ đạc rút về sau nhiều ngày chốt trực.



Còn tại nhiều ngõ, phố "vùng xanh" vẫn kiểm soát người ra, vào bình thường. Một số ngõ dù vẫn có chốt kiểm soát nhưng đã không còn hỏi người qua lại về giấy đi đường. Trong khi đó, một số ngõ vùng xanh thì vẫn thực hiện rào chắn chặt chẽ kiểu "nội bất xuất, ngoại bất nhập".



Những hàng rào cơ động đã được đặt gọn gàng ở khu vực vỉa hè tại chốt kiểm soát trên đường Minh Khai (chốt kiểm soát lối lên cầu Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội)

Công tác tháo dỡ các chốt kiểm soát trên các tuyến đường được diễn ra nhanh chóng

Một người dân đang tham gia dỡ chốt cho biết rất vui mừng vì khu vực được coi là "vùng xanh", chốt kiểm dịch được dỡ bỏ, người dân được đi lại thuận tiện. "Dịch bệnh được kiểm soát chúng tôi phấn khởi lắm"- anh chia sẻ.

Lều bạt đang được gấp gọn gàng, đặt vào nơi quy định

Chốt kiểm soát đã được tháo dỡ, đường thoáng

Tại thời điểm tháo dỡ chốt, rất ít phương tiện tham gia giao thông di chuyển qua