Chiều 16-5, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của Thủ tướng cho 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc huyện Đông Anh về thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Các tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng gồm: Nhân dân và cán bộ huyện Đông Anh, Trung tâm Y tế huyện Đông Anh, nhân dân và cán bộ thôn Lỗ Giao. Các cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng gồm: Ông Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh; Ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh; Ông Nguyễn Tiến Cương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Anh; Ông Nguyễn Hữu Phan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lỗ Giao.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh ngay từ ngày đầu tiên phát hiện ca F1 vào ngày 30-4, huyện Đông Anh đã có cách làm sáng tạo là khoanh vùng ổ dịch "3 lớp" tại những nơi bị cách ly, vừa bảo đảm an toàn phòng dịch, vừa "không ngăn sông cấm chợ", làm đảo lộn đời sống người dân. "3 lớp" đó là: Lớp lõi có dịch giãn cách theo Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ, lớp thứ 2 thực hiện theo chỉ thị 15-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và lớp ngoài cùng theo Chỉ thị 19-CT/TTg của Thủ tướng. "Cách thức thực hiện phong tỏa "3 lớp" đã "khóa chặt" nguồn lây theo từng mức độ và giảm thiểu ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt và lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp… Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn huyện Đông Anh cơ bản đã được kiểm soát, bảo đảm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ tổ chức bầu cử bảo đảm an toàn, đúng tiến độ; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định" - ông Chu Ngọc Anh nói.

Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", "chủ động tấn công" dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ chia sẻ với các tỉnh, thành bạn đang có dịch bùng phát mạnh. Ngay trong chiều nay 16-5, thành phố sẽ cử 1 đoàn công tác gồm 16 chuyên gia y tế do 1 Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp quy mô gần 100.000 công nhân, trong đó đã phát hiện 152 ca dương tính SARS CoV-2.

Đoàn công tác sẽ tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu công nghiệp; hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại khu công nghiệp; hướng dẫn tổ chức điều tra truy vết, cách ly, khoanh vùng; tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm tại chỗ; hướng dẫn công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức của người lao động trong khu công nghiệp ứng phó với tình hình dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Cùng với đó, TP Hà Nội cũng hỗ trợ xét nghiệm hơn 10.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc RT-PCR cho tỉnh Bắc Giang.