Chủ tịch Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu căn cứ tình hình dịch bệnh biến động hàng ngày, thường xuyên kiểm tra các kịch bản trong các tình huống, kịp thời điều chỉnh phương án nhân sự, quy trình phòng dịch, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định sẵn sàng trong mọi tình huống, đặc biệt tại các Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử tại cơ sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan công tác bầu cử.