Nước lũ bất ngờ đổ về trong đêm, người dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình lại tất bật dọn đồ chạy lũ.



Mưa lớn 3 ngày qua cộng thêm việc thủy điện, hồ chứa nước xả lũ khiến thị trấn Kiếng Giang bị ngập sâu, giao thông tê liệt, mọi hoạt động phải đi lại bằng thuyền

Phía trong các tuyến phố, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 50 cm đến 1m. Cảnh tượng lóp ngóp trên đường khi “phố biến thành sông” bởi xe bị chết máy đã không còn lạ lẫm gì với người dân thị trấn này lâu nay, khi lũ về.

Người dân dùng thuyền nhỏ để vận chuyển đồ đạc, tránh bị nước lũ ngâm hư hỏng

Nhiều thuyền nhỏ được tập kết để di chuyển đồ đạc và cũng là phương tiện đi lại người dân lúc này ở thị trấn Kiến Giang

Tính đến 4 giờ sáng, mực nước trên sông Kiến Giang tại Trạm thủy văn Lệ Thủy đo được 3.05m, trên báo động 3 là 35cm. Nước lũ lên nhanh làm cho trên 1.000 nhà dân các xã An Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang… bị ngập, nhiều tuyến đường giao thông đã bị chia cắt.

Thuyền là phương tiện đi lại khá phổ biến của người dân thị trấn Kiến Giang khi lũ về

Đến rạng sáng nay, tại huyện Lệ Thủy trời vẫn tiếp tục mưa to, nước ở thượng nguồn sông Kiến Giang vẫn đang tiếp tục đổ về, dự kiến nước lũ sẽ còn dâng cao.

Ông Trần Công Thoán, Chủ tịch UBND Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, cho biết: "Từ khoảng 1 giờ sáng nay, trên địa bàn có khoảng 150 hộ dân bị nước tràn vào nhà, nơi ngập sâu khoảng 0,5m. Nhiều con đường trên địa bàn ngập gần 1m. Tuy nhiên, bà con cũng có kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng nên tạm thời yên tâm".

Trước tình hình đó, UBND huyện Lệ Thủy và các xã, thị trấn đã nhanh chóng chỉ đạo, triển khai các phương án phòng chống lũ lụt nhằm bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Nhiều tuyến phố ở Lệ Thủy biến thành sông khi lũ về

Nhiều tuyến đường trên phố ở thị trấn Kiến Giang trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã bị ngập

Người dân làm bè nổi để kê xe máy tránh bị ngâm nước

Người dân chèo thuyền trên các tuyến phố ở thị trấn Kiến Giang di chuyển đồ đạc bằng đò

Khu vực cầu Kiến Giang - nơi cao nhất thị trấn, người dân đã tranh thủ đưa ôtô lên xếp hàng dài để tránh nước lũ....

Đến sáng nay (18-10), mưa lũ tại Quảng Bình đã làm 25 thôn bản bị chia cắt, 1.330 hộ bị ngập, nhiều tuyến đường bị ách tắc và 2 người mất tích.

Người dân Lệ Thủy dùng thuyền đi mua lương thực dự trữ phòng lũ lớn

Có nơi, nước đã ngập sâu hơn nửa mét

Theo báo cáo mới nhất, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có 24 xã với 1.330 hộ bị ngập. Lệ Thủy là địa phương bị nặng nhất với 1.076 hộ ngập từ 0,2-0,5m.

Hà Tĩnh: Mưa lớn, nhiều huyện, thị xã ngập cục bộ, giao thông chia cắt



Sáng nay 18-10, tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều địa phương tại tỉnh này bị ngập cục bộ, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Tại huyện Kỳ Anh có 6 cây cầu bị ngập, 7 tuyến đường thôn, xã bị ngập từ 20-40cm, cùng với đó có 6 nhà dân buộc phải sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn do nước vào nhà. Mưa lớn gây sạt lở khoảng gần 100 m3 đất đá tại 2 điểm trên tuyến Tỉnh lộ 555 (đường cứu hộ Kim Sơn - xã Kỳ Hoa). Đồng thời, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, phường Kỳ Thịnh đã tiến hành sơ tán 153 hộ dân với 441 nhân khẩu đến nhà người thân và các vị trí cao để tránh lũ.

Mưa lớn đã gây ngập cầu Xuân Tiến chia cắt hoàn toàn tuyến đường liên xã nối Kỳ Sơn và Kỳ lạc (Ảnh huyện Kỳ Anh).

Tại huyện Cẩm Xuyên, tình trạng ngập lụt cục bộ và sạt lở cũng xảy ra tại các xã Cẩm Quang, Cẩm Vịnh và xã Cẩm Lạc. Tình trạng ngập lụt cục bộ từ 30-50 cm cũng xảy ra tại các xã Lưu Vĩnh Sơn, Tân Lâm Hương, Thạch Thắng...huyện Thạch Hà.

Clip tình trạng ngập lụt ghi nhận tại phường Kỳ Thịnh.

Còn tại huyện miền núi Vũ Quang, ngoài việc mưa lớn làm ngập cục bộ tại 2 xã Đức Bồng và Đức Lĩnh, thì tình trạng sạt lở đất đã xảy ra nhiều nơi, đặc biệt tại tuyến Đập Động và tuyến Nhả Nháy với khối lượng khoảng 350m3.

Một số hình ảnh mưa lớn cùng với việc các hồ, đập xả tràn đã làm nhiều huyện, thị xã tại Hà Tĩnh bị ngập cục bộ.

Tình trạng ngập lụt cục bộ xảy ra tại các xã Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Sơn…huyện Cẩm Xuyên (Ảnh huyện Cẩm Xuyên).

Cầu Lạc Trung tại xã Kỳ Lạc bị ngập chia cắt hoàn toàn 7 hộ dân (Ảnh huyện Kỳ Anh).

Mưa lớn gây ngập lụt tại huyện Thạch Hà (Ảnh huyện Thạch Hà).