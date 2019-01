Khánh Hòa: 2 công an và 1 cô gái tử nạn khi đi chơi thác Tà Gụ

22/01/2019 19:21

Theo ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, cho biết đã đưa được thi thể 3 nạn nhân lên khỏi khu vực thác Tà Gụ, xã Sơn Hiệp của huyện này. Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Nạn nhân được xác định là Trung sĩ Chử Văn Bình (sinh năm 1997), Hạ sĩ Nguyễn Đức Định (sinh năm 1998). Cả 2 đều là nghĩa vụ cùng công tác tại Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). Ngoài ra còn có chị Nguyễn Thị Hạnh Phúc (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Bình Định).

Thác Tà Gụ huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Theo thông tin từ trực ban Công an huyện Khánh Sơn, lúc 15 giờ chiều cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về vụ tai nạn tại khu vực thác Tà Gụ. Ngay sau nhận được tin, đơn vị chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do khu vực thác là vực sâu đã khiến công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. "Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng công an huyện tới hiện trường để xử lý. Ngoài ra còn có lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa tới hiện trường tìm cứu. Sau nhiều giờ, chúng tôi mới đưa được thi thể 3 nạn nhân lên khỏi vực sâu" - Một lãnh đạo Công an huyện Khánh Sơn thông tin..

Tìm hiểu được biết, 3 nạn nhân trên cùng một bạn gái leo lên đỉnh thác Tà Gụ chơi, không may gặp nạn.

Kỳ Nam