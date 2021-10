Ngày 15-10, bà Thái Thị Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết huyện đã có báo cáo gửi Bộ Công an về số tiền ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho người dân huyện này vào năm 2020.



Theo báo cáo, năm 2020, có 454 hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại 4 xã của huyện Hưng Nguyên được ca sĩ Thủy Tiên trao tiền. Mỗi hộ dân được nhận 5 triệu đồng. Việc nhận quà của ca sĩ Thủy Tiên thông qua danh sách được các xã lập và phát phiếu. Ngoài ra, có 4 hộ dân không có tên trong danh sách nhưng vẫn được nhận được tiền, gồm 1 hộ 30 triệu đồng, 1 hộ 10 triệu đồng và 2 hộ mỗi hộ 5 triệu đồng.

Được biết, chính quyền, các đoàn thể khác của huyện Hưng Nguyên chỉ lập danh sách người nhận tiền. Việc trao tiền cho người dân được ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp thực hiện.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao tiền cho người dân huyện Thanh Chương, Nghệ An vào tháng 11-2020 - Ảnh: Báo Nghệ An

Tại huyệnThanh Chương, Nghệ An, theo báo cáo của Phòng LĐ-TB-XH, có 520 hộ dân ở 25 xã được nhận tiền cứu trợ lũ lụt từ ca sĩ Thủy Tiên với tổng số tiền là 6,889 tỉ đồng.



Trong đó, số tiền trao trực tiếp cho người dân có danh sách kèm theo là 5,189 tỉ đồng. Ngoài ra, ca sĩ Thủy Tiên còn hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, 10 xuồng cứu hộ trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Cũng theo Phòng LĐ-TB-XH huyện Thanh Chương thì số tiền sau rà soát để báo cáo Bộ Công an đã thiếu hụt 102 triệu đồng so với giấy xác nhận tiền cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên do Uỷ ban MTTQ huyện Thanh Chương xác nhận vào năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Phó phòng LĐ-TB-XH huyệnThanh Chương, cho biết hiện các xã vẫn đang tìm kiếm người được nhận tiền cứu trợ từ ca sĩ Thủy Tiên nhưng nằm ngoài danh sách, khi tìm được huyện sẽ bổ sung báo cáo gửi Bộ Công an.