Ngày 10-10, ông Trần Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế), cho biết đã có báo cáo gửi Bộ Công an về các chứng cứ, tài liệu liên quan việc phát quà từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ người dân bị bão lụt trên địa bàn xã vào ngày 20-11-2020.



Theo ông Cường, trước khi đoàn từ thiện về xã Quảng Thọ, đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ để nhờ Ủy ban MTTQ xã lập danh sách hộ dân nhận quà.

Đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao quà tại xã Quảng Thọ hồi tháng 10-2020

Tại buổi trao quà từ thiện, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bỏ ra 4 cọc tiền tổng cộng 2 tỉ đồng trước sự chứng nhận của đại diện chính quyền, sau đó Ủy ban MTTQ xã kiểm đếm lại trước khi phát.

Sau khi phát, xã kiểm tra lại số dư và xác nhận vào giấy là đoàn của ca sĩ Thủy Tiên đã trao 1.965.500.000 đồng cho 1.959 hộ dân trong xã Quảng Thọ.

Theo ông Cường, trong quá trình phát, vợ chồng Thủy Tiên trao theo cảm tính, có người 1 triệu đồng, người 2 triệu đồng tùy hoàn cảnh.

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An (Quảng Điền) cũng đang làm báo cáo gửi Bộ Công an về việc ca sĩ Thủy Tiên trao quà từ thiện ủng hộ người dân lũ lụt ở xã này. Được biết, tại xã Quảng An vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đã trao 2.616.500.000 đồng cho 2.632 hộ bị ảnh hưởng lũ lụt; Ủy ban MTTQ xã Quảng An đã ký văn bản xác nhận số tiền trao quà và thư cảm ơn đoàn từ thiện.

Trong khi đó, trước khi về trao quà tại xã Quảng An, Quảng Thọ, trong đợt 1 vào tháng 10- 2020, đoàn từ thiện của Thủy Tiên về trao quà trực tiếp cho người dân ở xã Quảng Vinh, Quảng Phước và thị trấn Sịa (Quảng Điền) nhưng không thông qua chính quyền.