Chiều 3-10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã trực tiếp đi kiểm tra khu đất ven đường World Bank (phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) bị các đối tượng xã hội đen vây chiếm.



Chiếm đất, vòi tiền

Sau khi kiểm tra thực địa, nghe các đơn vị liên quan báo cáo, ông Nguyễn Văn Tùng đánh giá tình hình an ninh trật tự ở khu vực ven đường World Bank rất phức tạp. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có sự quản lý lỏng lẻo của Sư đoàn 371, UBND quận Hải An và lực lượng công an. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo giám đốc Công an TP Hải Phòng triển khai ngay các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, triệt xóa những băng nhóm côn đồ chiếm đất, phá nhà tại các khu đất ven đường World Bank.

Ông Đoàn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Tô, cho biết khoảng 2 tháng trở lại đây, tại các khu đất tiếp giáp tuyến đường World Bank xuất hiện tình trạng các băng nhóm giang hồ tổ chức lực lượng, sử dụng hung khí, ngang nhiên vây chiếm.

Một băng nhóm giang hồ dỡ rào chiếm đất ở phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng

Cụ thể, vào một buổi sáng cuối tháng 9, khu vực giáp ranh đường Lê Hồng Phong và đường World Bank bỗng nhiên náo loạn bởi tiếng gầm rú của 2 chiếc ôtô con và gần chục xe máy. Từ trên xe, gần 20 người đàn ông, thanh niên xăm trổ mang theo hung khí, cuốc xẻng lao tới khu đất nông nghiệp của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nông nghiệp đang cho vợ chồng chị Phương và anh Trí thuê để sản xuất, kinh doanh và ra tay tháo dỡ các tấm tôn, hàng rào. Chị Phương cho biết chỉ trong 1 tuần, khu đất của vợ chồng chị thuê đã bị bọn côn đồ ngang nhiên nhận là "đất của mình" đến 3 lần.

"Lần đầu tiên, thấy gia đình chưa rào, chúng tự ý đưa hẳn xe xúc đến san, gạt. Khi vợ chồng tôi có mặt thì các đối tượng nhận đất của mình và vu vạ vợ chồng tôi nhận bừa. Chỉ đến khi chính quyền địa phương, công an có mặt thì các đối tượng bảo nhau bỏ đi nhưng vẫn không quên ném lại lời đe dọa" - chị Phương kể.

Theo ông Đoàn Văn Đông, các nhóm giang hồ thường tập trung từ 30-50 người đi chiếm đất của dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, nhiều lô đất chạy dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp đường World Bank thuộc Sư đoàn 371 quản lý đã có quyết định phân lô cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng nhưng chưa xây dựng hoặc đã làm lán tạm, quây tôn để quản lý cũng bị giang hồ vây chiếm.

Điển hình, trong 2 ngày 15 và 16-8, các ông Bùi Văn Kiệm và Trần Thanh Hải - chủ 2 lô đất do Sư đoàn 371 cấp - đang xây dựng thì bị một nhóm giang hồ đến ngăn cản, đe dọa. Khi chính quyền phường Thành Tô phối hợp với lực lượng Sư đoàn 371 xuống can thiệp thì chúng bỏ đi nhưng sau đó quay lại gặp chủ nhà yêu cầu chi tiền. Không còn cách nào khác, các chủ đất phải đưa tiền cho chúng để được yên.

Đất quốc phòng nên khó quản lý!?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Chí Bắc, Chủ tịch UBND quận Hải An, xác định tình trạng các băng nhóm giang hồ lộng hành, chiếm đất ở khu vực đường World Bank thời gian qua là chính xác. "Quận đã thành lập một tổ công tác - gồm công an, chính quyền địa phương - thường xuyên túc trực tại khu vực này. Chúng tôi cũng đã báo cáo TP Hải Phòng có chỉ đạo xử lý "điểm nóng" này" - ông Bắc cho hay.

Cũng theo ông Bắc, một số lô đất ở khu vực thuộc quyền quản lý của Sư đoàn 371 nên rất khó cho chính quyền địa phương. Hiện có hơn 100 lô đất được phân cho quân nhân vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong khi đó, nhiều lô đất được mua đi, bán lại nhiều lần. Nắm bắt được thông tin một số chủ đất không ngụ ở địa phương, bọn côn đồ tìm cách vây chiếm. Khi chủ đất đến, bọn chúng liền vòi vĩnh tiền công san lấp, quây tôn với giá "cắt cổ" hoặc chìa ra tờ quyết định phân đất, trích đo mang tên mình rồi bắt chủ đất phải thỏa thuận giá cả.

"Có trường hợp vì hám rẻ, một số người đã bỏ tiền ra mua đất mà các đối tượng xã hội đen vây chiếm chỉ với tờ giấy viết tay hay tờ quyết định giao đất, trích đo. Thực tế, những tờ giấy đó là giả" - ông Bắc kể.