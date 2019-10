Ngày 1-10, ông Đoàn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng, cho biết khoảng 2 tháng trở lại đây, tại các khu đất tiếp giáp tuyến đường World Bank (Ngân hàng thế giới) xuất hiện tình trạng các băng nhóm giang hồ tổ chức lực lượng, sử dụng hung khí, ngang nhiên chiếm đất của các hộ dân và doanh nghiệp.



Các đối tượng dỡ tường rào của các hộ dân để chiếm đất

Khi lực lượng chức năng xuất hiện yêu cầu các đối tượng rời khỏi khu vực đất lấn chiếm thì lập tức bị côn đồ lăng mạ, chửi bới, thậm chí đe dọa tính mạng…



Trước tình hình trên, UBND phường Thành Tô liên tiếp có các báo cáo khẩn lên UBND quận Hải An về tình hình an ninh trật tự có dấu hiệu bất ổn liên quan đến một số băng nhóm sử dụng hung khí, cưỡng chiếm đất đai tại địa phương này.

Theo báo cáo của UBND phường Thành Tô, trong thời gian gần đây, tình hình an ninh đô thị địa phương diễn biến phức tạp. Các băng nhóm xã hội đen tổ chức đông người tập trung vào khu đất tiếp giáp với tuyến đường World Bank (tuyến đại lộ Đông Tây dài 20 km từ xã Bắc Sơn, huyện An Dương đến phường Nam Hải, quận Hải An) để san lấp, quây tôn nhằm mục đích chiếm đất.

Đáng chú ý, nhiều lô đất chạy dọc tuyến đường 7/3 có mặt sau tiếp giáp với đường World Bank thuộc Sư đoàn 371 (Quân chủng Phòng không không quân) quản lý đã có quyết định phân lô cho cán bộ, công nhân viên quốc phòng nhưng chưa xây dựng hoặc đã làm lán tạm, quây tôn để quản lý cũng bị giang hồ "nhảy dù", cát cứ.

Ông Đoàn Văn Đông cho biết thêm: "UBND phường đã báo cáo UBND quận Hải An để lên kế hoạch xử lý vụ việc. Bên cạnh đó, UBND phường Thành Tô đã lập tổ công tác phối hợp với lực lượng công an có mặt thường trực tại khu vực này để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép".

Một lãnh đạo UBND quận Hải An cho hay nắm bắt được việc các thửa đất đã mua đi bán lại qua nhiều người, một số chủ đất lại ở xa Hải Phòng nên lực lượng côn đồ đã vô tư "nhảy dù" chiếm đất. Khi chủ đất đến, bọn côn đồ liền vòi vĩnh đòi tiền công san lấp, quây tôn lô đất với giá "cắt cổ", hoặc chìa ra tờ phô-tô quyết định phân đất, trích đo mang tên mình rồi bắt chủ đất phải thỏa thuận giá cả.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại khu vực này có khoảng 4-5 băng nhóm giang hồ lộng hành chiếm đất của các hộ dân và DN. Cầm đầu, các băng nhóm này là Hải "vổ", nhóm Hùng "đen" và Bình "cụt" cùng trú tại quận Hải An.

Giang hồ đất càng ngang nhiên "xé rào" chiếm đất giữa ban ngày

Đây không phải là lần đầu tiên trên địa phường Thành Tô xảy ra tình trạng các băng nhóm giang hồ lộng hành chiếm đất. Trước đó, vào năm 2018, 14,2 ha tại khu Đồng Xá, phường Thành Tô (đất thuộc Sư đoàn 371) đã bị các băng nhóm giang hồ ở Hải Phòng xâu xé chia lô, xây nhà và bán trái phép cho người dân. Trong khi đó, chính quyền địa phương "bất lực" vì đất bị lấn chiếm thuộc diện quản lý của quân đội.

Sau khi Báo Người Lao Động có bài phản ánh, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Quốc phòng và UBND TP Hải Phòng, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về kiểm tra, làm rõ vụ việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 17-10-2018, Bộ Quốc phòng đã bàn giao khu đất quốc phòng ở 2 phường Thành Tô, Tràng Cát, quận Hải An do Tổng Công ty 319 - Bộ Quốc phòng quản lý cho UBND TP Hải Phòng sử dụng theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.