Ngày 5-8, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại thị trấn Thủ Thừa, trên cở sở đó xác minh để tiến hành khởi tố bị can.



Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 15-7, Trung tâm Y tế huyện Thủ Thừa tiếp nhận ông V.T.P (41 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa) đến khám bệnh với dấu hiệu sốt, ho, khó thở và đau ngực.

Tiến hành xét nghiệm PCR, ông P. được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Qua công tác điều tra dịch tễ, đồng thời thực hiện xét nghiệm PCR đối với bà L.H.D (vợ của anh P.) cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo lời khai, vợ chồng ông P. thường xuyên lên chợ đầu mối Bình Diền (TP HCM) và chợ phường 2, TP Tân An (tỉnh Long An) để mua bán cá. Đây là những điểm xác định là vùng đang có dịch được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, cả 2 vẫn lén lút đi và về nhưng không khai báo y tế.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, vợ chồng ông P. còn tổ chức đám giỗ mời nhiều khách đến dự, tụ tập tại nhà làm lây lan dịch bệnh cho 4 người khác.