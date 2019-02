Hạn chót 28-2, VEC phải bãi bỏ quy định từ chối phục vụ xe đi vào cao tốc

14/02/2019 18:39

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) liên quan đến công tác quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý. Đặc biệt là yêu cầu VEC phải sửa đổi, bải bỏ những quy định bất hợp lý trong Quyết định số 13 ngày 10-1-2019 của VEC.

Trạm thu phí Long Phước trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây - Ảnh: T. Đồng

Trong Quyết định số 13 này, VEC đã đưa ra một số quy định từ chối phục vụ từ 1-7 ngày với các xe dừng đỗ sai quy định trên cao tốc, vứt rác trên cao tốc, gian lận thẻ...; từ chối phục vụ từ 30-60 ngày đối với xe có hành vi vượt trạm, cản trở nhân viên trạm thu phí.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện công việc trên về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 28-2.



Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 11-2, cơ quan này đã đề nghị VEC kiểm tra, xử lý thông tin do báo chí nêu về việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 phương tiện có biển số 51A-558.50 và 51G-772.56. Lý do VEC E đưa ra là 2 phương tiện này có các hành vi vi phạm các quy định theo Quyết định số 13/2019 của Hội đồng Thành viên VEC ban hành quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác.

Sau khi xem xét báo cáo các nội dung của VEC liên quan đến vụ việc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC kiểm tra, rà soát các nội dung quy định của VEC trong quản lý, vận hành khai thác và bảo trì đường cao tốc do VEC quản lý. Đặc biệt là Quyết định số 13 ngày 10-1-2019; bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định để phù hợp với pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Đường bộ trước ngày 28-2 tới.

Tổng cục Đường bộ cũng yêu cầu VEC thông báo kịp thời, phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, an ninh và xử lý tai nạn, sự cố trên đường cao tốc. Kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các đường cao tốc do VEC quản lý, khai thác theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 32/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc; Nghị định số 46/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Được biết, hiện VEC đang quản lý, khai thác các tuyến cao tốc dài nhất cả nước, gồm: Nội Bài-Lào Cai; Cầu Giẽ-Ninh Bình; Long Thành-Dầu Giây; Đà Nẵng-Quảng Ngãi.



Trước đó, VEC có thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn với 2 ô tô mang biển kiểm soát TP HCM là 51A-558.50 và 51G-772.56 trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý. VEC cho rằng, những người đi trên 2 phương tiện này đã có hành vi gây rối tại trạm thu phí Long Phước trên tuyến cao tốc TP HCM-Long Thành-Dầu Giây. Tuy nhiên, quyết định này nhận được nhiều phản đối từ chuyên gia pháp lý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khẳng định chưa có quy định pháp luật về từ chối vĩnh viễn phương tiện và cho rằng nếu VEC đã ban hành quyết định thì phải thu hồi.

Văn Duẩn