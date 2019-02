Vì sao VEC E từ chối phục vụ vĩnh viễn 2 phương tiện trên cao tốc?

11/02/2019 10:10

Hai phương tiện bị VEC E thay mặt Tổng Công ty đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác là các xe mang BKS 51A-55850 và 51G-77256.



Theo VEC E, vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 10-2, phương tiện mang BKS 51A-55850 di chuyển vào làn thu phí số 07, hướng từ Long Thành về TP HCM, khi đến cabin thu phí, mặc dù đã nhận được tín hiệu từ nhân viên thu phí nhưng người điều khiển phương tiện không trả thẻ thu phí và tiền phí mà cố tình dừng tại làn thu phí, đồng thời để nhiều người già, phụ nữ và trẻ em xuống xe, cố tình gây rối tại làn thu phí và lôi kéo các phương tiện ở các làn khác gây ách tách giao thông.

Sau đó, xe BKS 51C-78196 đã có các hành vi tương tự tại làn 10, xe 51G-77256 tại làn 8.

VEC E cho rằng mặc dù nhân viên tại trạm thu phí đã giải thích về một số sự cố đang xảy ra trên tuyến dẫn đến việc lưu thông chậm trên tuyến và mời những người trên các phương tiện này vào trong khu văn phòng của trạm để giải thích cụ thể tránh ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện khác. Tuy nhiên, những người trên các xe này đã không tuân thủ hiệu lệnh của nhân viên điều khiển giao thông, có hành động phá hoại tài sản, có hành vi đe dọa đánh đuổi nhân viên điều khiển giao thông, gây ùn tắc tại trạm, gây hoang mang cho nhân viên phục vụ tại trạm thu phí, làm mất trật tự an ninh tại khu vực.

VEC E khẳng định, việc ùn ứ từ Km18 đến cầu Long Thành tại Km12 hướng Long Thành về TP HCM trong ngày 10-2-2019 hoàn toàn từ các sự cố khách quan, không phải do việc chậm trễ trong hoạt động thu phí gây ùn tắc tại trạm thu phí, nên các yêu cầu liên quan đến việc xả trạm là không hợp lý và không đúng quy định hiện hành.

Cho rằng những người đi trên các xe kia đã có hành vi cô tình gây rối loạn, VEC E đã thay mặt Tổng Công ty VEC, thông báo từ chối phục vụ vĩnh viễn đối với 2 phương tiện BKS 51A-55850 và 51G-77256 trên tất cả các tuyến cao tốc do VEC quản lý, khai thác do các hành vi nêu trên, theo Quyết định số 13/QĐ-VEC-HĐTV ngày 10- 1-2019 về việc ban hành Quy định từ chối phục vụ và phục vụ trở lại đối với các phương tiện vi phạm quy tắc giao thông khi tham gia trên các tuyến đường cao tốc do VEC quản lý khai thác.

VEC E cũng cho hay, nguyên nhân ùn ứ trên cao tốc trước đó, lúc 14 giờ 50 phút, là do xảy ra vụ cháy đám sậy trong hành lang an toàn tại Km 14 hướng từ Long Thành về TP HCM, gây khói, ảnh hưởng đến các phương tiện di chuyển, hiện chưa rõ nguyên nhân cháy. Vụ cháy này đã ảnh hưởng đến giao thông và đường dây diện trung thế bên cạnh, khi phát hiện cháy, đội tuần tra giao thông thuộc VEC E đã xử lý sự cố, cứu chữa bằng bình chữa cháy tại chỗ và xe bồn chữa cháy.

Phần khác, lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày cũng xảy ra va chạm giữa 2 phương tiện trên dốc cầu Long Thành hướng trái tuyến từ Long Thành về TP HCM, khiến một phương tiện bị hư hỏng nặng không thể tiếp tục lưu thông nên tình trạng giao thông trên cao tốc lúc bấy giờ càng khó khăn. Không chỉ, vậy, cùng thời điểm lại thêm một phương tiện bị chết máy giữa đường khiến giao thông càng ngưng trệ. Đúng một ngày diễn ra cảnh hỗn loạn trên cao tốc khi tiếp tục xảy ra một vụ va chạm giữa hai phương tiện khác dẫn đến xô xát giữa hai bên khiến tình hình hỗn loạn. Trong khi trước đó, vụ cướp bằng súng diễn ra tại trạm thu phí cáo tốc này vẫn đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra cùng với những "lùm xùm" khác.

VEC E cho rằng đơn vị đang tuân thủ nghiêm ngặt các chủ trương, quy định, phục vụ cộng đồng và góp phần vào sự phát triển, nên cần sự hỗ trợ và mong muốn "không phải vì các sự vụ ở các doanh nghiệp BOT khác mà việc thực thi pháp luật không được tuân thủ".

X.Hoàng