Ngày 14-4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành họp kỳ thứ 16 và ra thông cáo báo chí về việc thi hành kỷ luật của cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới.

Thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định kỷ bằng hình thức khiển trách đối với 5 đảng viên vi phạm thuộc VKSND tỉnh An Giang là bà Nguyễn Trần Tuyền Trinh (Phó Viện trưởng VKSND thị xã Tân Châu, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc); ông Lê Hoàng Anh (Viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn); ông Lương Quốc Danh (phó viện trưởng VKSND huyện Thoại Sơn); ông Ngô Minh Tư (phó viện trưởng VKSND TP Châu Đốc, nguyên phó viện trưởng VKSND huyện An Phú); ông Trần Hữu Tài (Viện trưởng VKSND TP Châu Đốc).

Theo thông cáo này, các cá nhân trên đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng quyết định kỷ luật bằng thức khiển trách đối với 4 đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh An Giang. Đó là ông Phạm Thành Mỹ (Trưởng Phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc); ông Nguyễn Minh Hoàng (Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); ông Nguyễn Văn Hiếu (nguyên Trưởng Công an huyện Thoại Sơn); ông Nguyễn Đức Hậu (Trưởng Công an TP Long Xuyên, nguyên Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang).

Còn đối với các ông Nguyễn Thanh Hải (Chánh Thanh tra Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Long Xuyên; nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang); ông Lý Thanh Vũ (Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú); ông Hà Minh Đấu (Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang, nguyên Trưởng Công an TP Châu Đốc), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn (Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú) và ông Trần Minh Dững (Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).