Ngày 11-4, ông Phạm Văn Hùng, Phó Trưởng Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam, cho biết khoảng 4 tuần nữa, kể từ ngày thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), đơn vị này mới có kết quả thử tải và các thông số liên quan gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

"Kết quả thử tải chỉ là một trong các thông số cần làm rõ. Ngoài ra, chúng tôi còn phải thử thành phần hóa của sơn, của kim loại và nhiều thành phần khác. Có thể phải mất 30 ngày để chúng tôi hoàn thiện được báo cáo. Vì đây là báo cáo có liên quan đến yếu tố điều tra, cho nên không thể sai sót được. Chúng tôi phải tham vấn và cẩn trọng rất nhiều" – ông Hùng nhấn mạnh.

Đơn vị thử tải phải dùng nước để thử tải tĩnh cầu bộ hành Nguyễn Thái Học.

Trước đó, việc thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học đã tạo dư luận lớn, khi đơn vị thử tải yêu cầu huy động 400 người thử tải trọng cầu bộ hành Nguyễn Thái Học. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo dừng thử tải bằng phương pháp này.

Thay vào đó, ngày 5 và 6-4, Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam đã tiến hành dùng nước thử tải tĩnh cầu bộ hành Nguyễn Thái Học.

Toàn cảnh cầu Nguyễn Thái Học từ trên cao.

Cầu Nguyễn Thái Học có tổng mức đầu tư hơn 200 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh An Giang, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Cổ phần Cầu 12 và Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Xây dựng công trình 624 trúng thầu thi công xây dựng. Tháng 4-2021, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động công trình cầu này.

Cầu Nguyễn Thái Học.

Thử tải cầu bộ hành Nguyễn Thái Học lần này có liên quan đến việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang kiểm tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại công trình trên. Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, công an trưng cầu Phân viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải phía Nam giám định chất lượng, xác định thiệt hại và thẩm quyền điều chỉnh thiết kế của cầu.

Một cán bộ thuộc đơn vị thi công cho biết cầu bộ hành Nguyễn Thái Học được khánh thành sớm hơn 1 năm và có thời gian bảo hành đến 2 năm. Hiện nay, cầu vẫn còn thời gian bảo hành.