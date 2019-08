Ngày 4-8, ông Nguyễn Huỳnh Trung, Phụ trách Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, cho biết đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh này có 105 ngôi nhà bị thiệt hại do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (từ bão số 3 suy yếu) với tổng thiệt hại ước hơn 6,9 tỉ đồng.



Nhà dân bị cuốn trôi ra biển

Theo đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, hầu hết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra giông, gió mạnh. Tốc độ gió ghi nhận tại TP Rạch Giá lúc 15 giờ đến 16 giờ cùng ngày, đạt từ 12m-18m/giây, tương đường từ cấp 6 đến cấp 8. Cùng thời điểm này, triều cường dâng cao nên gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng đối với cư dân sống ven đê biển thuộc các xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây của huyện An Minh. Trong số này, có 6 căn nhà bị nước biển cuốn trôi mất dạng, 35 căn sập hoàn toàn cùng 63 căn khác thiệt hại bị ngập nước do triều cường dâng cao đến hơn 1m.

Người dân cố gắng níu kéo lại tài sản sắp trôi ra biển

"Nước biển lên nhanh và cũng rút đi rất nhanh nên đã cuốn trôi nhà cửa và tài sản của người dân. Đặc biệt, vào khoảng 15 giờ ngày 3-8, có khoảng 270 khách tham dự đám cưới tại 1 hộ dân ở khu vực vàm Kim Quy (xã Vân Khánh Tây) phải tháo chạy do nước biển bất ngờ tràn vào. Hậu quả là toàn bộ thức ăn cùng các vật dụng khác đều bị cuốn về phía biển. Ngay cả 1 đồn biên phòng nằm ở vị trí cao nhất so với khu vực xung quanh cũng không tránh khỏi thiệt hại do nước ngập. Hiện ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại cũng thực hiện công tác hỗ trợ người dân để bà con sớm ổn định cuộc sống"- ông Trung chia sẻ.

Cảnh hoang tàn của người dân xứ biển Kiên Giang sau áp thấp nhiệt đới do bão số 3 suy yếu

Cũng theo ông Trung, ngoài huyện An Minh thì ngành chức năng cũng ghi nhận trong đợt mưa kèm lốc xoáy đã gây sập, tốc mái nhà dân tại các huyện Châu Thành, Giồng Riềng, An Biên, Vĩnh Thuận, Gò Quao, Phú Quốc và TP Hà Tiên với tổng thiệt khoảng 2 tỉ đồng.



Còn theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Kiên Giang, trong chiều nay (4-8), mưa giông tiếp tục phát triển trên vùng biển từ huyện An Minh đến huyện Hòn Đất nên các địa phương cần có biện pháp chủ động ứng phó. Do đó, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lưu ý người dân tại các huyện An Minh và An Biên cần đưa ngay các tàu đánh cá bắt ven bờ vào nơi neo đậu an toàn trước 14 giờ. Đặc biệt, tuyệt đối không để người dân nào ở lại trong các chòi canh nuôi trồng thủy sản. Đối với những hộ dân ven biển, chủ động kê kích đồ dùng, tài sản cũng như di chuyển người già, khuyết tật, trẻ em đến nơi an toàn.

"UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương khẩn cấp chống sạt lở bờ biển đoạn từ Tiểu Dừa đến Rạch Ông và đoạn đê bị đứt tại khu vực vàm Kim Quy nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án"- ông Trung nói.