Video cảnh người đàn ông ôm cây đánh đu tính mạng giữa dòng nước lũ ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay 4-8, hoàn lưu bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía Bắc.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn đã làm chết 2 người, 13 người ở huyện Mường Lát, Quan Sơn tỉnh Thanh Hóa đang mất tích. Hiện, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa còn 17 bản bị chia cắt trong đó có 7 bản bị cô lập hoàn toàn, 72 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Về nhà ở, tỉnh Thanh Hóa có 32 nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 50 nhà bị thiệt hại rất nặng; 176 nhà bị thiệt hại một phần; 5 điểm trường tại Thanh Hóa bị ảnh hưởng; hàng trăm điểm giao thông ở Thanh Hóa, Sơn La bị ách tắc; hàng ngàn ha cây trồng ở các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa bị ngập úng.

Cảnh mưa lũ nhấn chìm nhà cửa ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa)

Về tình hình mưa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa rất to ở khu vực bắc Bộ. Cụ thể, từ 19 giờ ngày 2-8 đến 19 giờ ngày 3-8, khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm; một số trạm có lượng mưa rất to, như: Tà Gia (Lai Châu): 153 mm, Mộc Châu (Sơn La): 226 mm, Mai Châu (Hòa Bình): 180 mm, Chi Nê (Hòa Bình): 234 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): 242 mm, Móng Cái (Quảng Ninh): 183 mm, Sơn Động (Bắc Giang): 151 mm, Sơn Tây (Hà Nội): 168 mm, Hưng Yên (Hưng Yên): 199 mm, Hà Nam (Hà Nam): 216 mm, Nho Quan (Ninh Bình): 157 mm, Mường Lát (Thanh Hóa): 328 mm, Quan Sơn (Thanh Hóa): 332 mm.

Chỉ tính riêng từ 19 giờ ngày 3-8 đến 6 giờ sáng nay 4-8, các tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to với tổng lượng 50-100 mm, một số trạm có mưa lớn như: Ba Chẽ (Quảng Ninh) 111 mm, Vân Hồ (Sơn La) 98 mm, Trạm Tấu (Yên Bái) 89 mm, Mai Châu (Hòa Bình) 108 mm, Đà Bắc (Hòa Bình) 97 mm, Quan Sơn (Thanh Hóa) 103 mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 108 mm.

"Tính chung đợt mưa từ ngày 2 đến 4-8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa phổ biến từ 150-250 mm, một số trạm mưa lớn như: Mường Lát (Thanh Hóa) 454 mm, Quan Sơn (Thanh Hóa) 358 mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 394 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 339 mm, Hưng Thi (Hòa Bình) 291 mm" - Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai thông tin.

Dự báo, ngày hôm nay 4-8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có với tổng lượng mưa phổ biến 25-50 mm/24 giờ, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm. Từ ngày 5 đến 6-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa 40-80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm.